Kadir İnanır taburcu edildi
Rahatsızlığı nedeniyle aylardır hastanede tedavi olan usta aktör Kadir İnanır, taburcu olarak evine döndü.
Beynine üçünü kez pıhtı atması sonucu yoğun bakıma alınan ve ameliyat edilen usta oyuncu Kadir İnanır taburcu edildi.
Tedavisi Koç Üniversitesi Hastanesi'nde devam eden sanatçı, hafta başında taburcu edildi doktorlarının onayı ile evine döndü.
İnanır, ilk olarak İstanbul Beykoz'da yaşadığı evde 24 Mart'ta rahatsızlanarak Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılmıştı.
Tedavinin iyi gitmesinin ardından 4 Nisan'da taburcu edilmişti.
İnanır daha sonra ağustos ayında da akciğerinde oluşan enfeksiyon nedeniyle hastanede yeniden tedavi görmüştü.