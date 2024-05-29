Kadir İnanır tedavi altına alındı: Jülide Kural'dan açıklama

Ünlü oyuncu Kadir İnanır hastanede tedavi altına alındı. İnanır'ın sağlık durumuna ilişkin açıklama yapan hayat arkadaşı Jülide Kural, sanatçının kontrol amaçlı hastanede olduğunu, sağlığı ile ilgili herhangi önemli veya yaşamsal risk barındıran bir durumun olmadığını belirtti.

Son zamanlarda yaşadığı sağlık sorunlarıyla gündeme gelen Kadir İnanır'ın bugün bir rahatsızlık geçirdiği ve bu nedenle Yeditepe Üniversitesi Koşuyolu Hastanesi'ne götürüldüğü öğrenildi.

İnanır'ın sağlık durumuna ilişkin açıklama yapan hayat arkadaşı Jülide Kural, İnanır'ın birkaç gün sürecek kontrolleri için hastaneye gittiğini belirtti.

İnanır'ın önemli yaşamsal risk barındıran herhangi bir sorunu olmadığını belirten Kural, "Birkaç gün sürecek olan rutin kontrollerinin ardından fizik tedaviye devam edecektir" diye konuştu.

Kural, açıklamasında şunları söyledi:

"Bildiğiniz üzere Kadir İnanır, bir süredir fizik tedavisine devam etmekteydi. En başından beri bu süreci yöneten Türkiye'nin en önemli beyin cerrahlarından Uğur Türe'nin yönlendirmesiyle, zaman zaman olduğu gibi 29 Mayıs günü de bir tür check-up amacıyla kontrollerini gerçekleştirmek üzere Yeditepe Üniversitesi Hasanesi'ne gelmiş bulunmaktadır. Birkaç gün sürecek olan rutin kontrollerinin ardından fizik tedaviye devam edecektir. Önemli, yaşamsal risk barındıran herhangi bir sorun bulunmamaktadır. Kadir İnanır'ı seven ve onun sağlığı için kaygı duyan sizlerin ne denli merakla bu süreci takip ettiğinize yakından tanığım. Bu konuda çıkan haberler kimi zaman gerçeği yansıtmadığından bu kısa açıklamayı sizinle paylaşmanın doğru olduğuna inanıyorum.

Kadir İnanır, Yeditepe Üniversite Hastanesi'nde Uğur Türe ve tüm sağlık çalışanlarının emeğiyle tedavi sürecine devam etmektedir. Bu süreç salt kontrol amaçlı oluşmuştur. Önemli bir gelişme olduğunda sizinle bunu paylaşacağımdan emin olabilirsiniz. Tek ricam çıkacak gerçek dışı haberlere kulağınız ıkapamanızdır. Tahmin edeceğiniz gibi bu tür durumlar uzun soluklu ve emek isteyen bir zaman diliminde ancak sonuca ulaşabilir. Bu sabrın ve özenin siz sevenlerinde oludğuna inanıyorum. Bu konudaki en büyük güvencemiz Kadir İnanır'ın mücadele gücü ve kararlılığıdır. Hepimizin bildiği gibi bu ülke topraklarının onun sağduyusuna, vicdanına ve değiştirebilme gücüne ihtiyacı var."

BEYİN DAMARINDA PIHTI OLUŞMUŞTU

Geçtiğimiz aylarda beyin damarlarında pıhtı oluşması sonucu uzun süre hastanede kalan İnanır'ın, şimdi de benzer bir sağlık sorunuyla karşı karşıya olduğu bildiriliyor.

75 yaşındaki Kadir İnanır, 24 Mart'ta evinde rahatsızlanmış ve acil olarak Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılmıştı. Beyin MR'ı sonuçlarına göre operasyon geçiren oyuncunun tıkalı damarı açılmıştı.