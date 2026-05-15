Kadir İnanır yoğun bakıma kaldırıldı
Evinde rahatsızlanan usta oyuncu Kadir İnanır yoğun bakıma kaldırıldı. İnanır'a zatürre teşhisi kondu. Usta oyuncunun sağlık durumuna ilişkin açıklama yapan sanatçı Jülide Kural, İnanır'ın sağlık durumunun iyiye gittiği, 2 gün içinde normal odaya alınacağını söyledi.
HaberTürk'ün aktardığına göre dün gece rahatsızlanan İnanır, hastanedeki ilk müdahalenin ardından yoğun bakıma alındı.
ZATÜRRE TEŞHİSİ KONDU
Fulya Acıbadem Hastanesi’ne kaldırılan 77 yaşındaki usta oyuncuya yapılan tetkiklerin ardından zatürre teşhisi kondu.
Sanatçı Jülide Kural, İnanır'ın sağlık durumuna ilişkin şu bilgileri verdi:
“Kadir üşütmüş maalesef. Ciğerlerinde üşütmeye bağlı enfeksiyon gelişmiş. Bugün (dün) çok daha iyi. Doktorları, ‘İyiye gidiyor ama özenli davranmamız gerekiyor. Yoğun bakımda her saniye takibini yapabiliriz. 2 güne normal odaya çıkar’ diyerek yoğun bakıma aldı. Sigara içtiği için böyle oldu. Maalesef bundan kurtaramadık bir türlü. En büyük düşmanı sigara, son dönemde biraz da çoğaltmıştı. İnşallah bu son olur ve bırakır.”
AYLARCA YOĞUN BAKIMDA KALMIŞTI
Türk sinemasının en önemli isimlerinden Kadir İnanır, 2 sene önce beyninde üçünü kez pıhtı atması sonucu yoğun bakıma alınmış ve ameliyat edilmilşti.
İstanbul Beykoz'da yaşadığı evde rahatsızlanan İnanır, Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınmıştı.
Aylarca yoğun bakımda kalan İnanır, daha sonra da akciğerinde oluşan enfeksiyon nedeniyle hastanede tekrar tedavi görmüştü.
İnanır, bir yıldan uzun zamandır fizik tedavi görüyor.