Usta oyuncu Kadir İnanır yoğun bakıma kaldırıldı.

HaberTürk'ün aktardığına göre dün gece rahatsızlanan İnanır, hastanedeki ilk müdahalenin ardından yoğun bakıma alındı.

Fulya Acıbadem Hastanesi’ne kaldırılan 77 yaşındaki usta oyuncuya yapılan tetkiklerin ardından zatürre teşhisi kondu.

İnanır'ın sağlık durumunun iyiye gittiği, 2 gün içinde normal odaya alınacağı belirtildi.

Sanatçı Jülide Kural, İnanır'ın sağlık durumuna ilişkin şu bilgileri verdi:

“Kadir üşütmüş maalesef. Ciğerlerinde üşütmeye bağlı enfeksiyon gelişmiş. Bugün (dün) çok daha iyi. Doktorları, ‘İyiye gidiyor ama özenli davranmamız gerekiyor. Yoğun bakımda her saniye takibini yapabiliriz. 2 güne normal odaya çıkar’ diyerek yoğun bakıma aldı. Sigara içtiği için böyle oldu. Maalesef bundan kurtaramadık bir türlü. En büyük düşmanı sigara, son dönemde biraz da çoğaltmıştı. İnşallah bu son olur ve bırakır.”