Kadir İnanır’dan sevindirici haber

Türk sinemasının efsanevi isimlerinden Kadir İnanır’ın sağlık durumunda sevindirici gelişmeler yaşanıyor.

Beyninde pıhtı atması sonucu aylarca yoğun bakımda kalan İnanır, yaklaşık bir yıldır fizik tedavi görüyor.

76 yaşındaki sanatçıyı, tedavi sürecinde yakınları ve dostları yalnız bırakmıyor.

Son olarak Canan Kaftancıoğlu, Kadir İnanır’ı ziyaret etti ve usta oyuncunun sevenlerini mutlu eden bir fotoğraf paylaştı.

Doktor Kaftancıoğlu, İnanır ile ayakta poz verdiği ve Instagram hesabından paylaştığı fotoğrafa şu cümleyi yazdı:

“Sevgili @kadirinanir’la fotoğraf paylaşabiliriz artık. Hem de ayakta. Bir hekim olarak; bu fotoğrafın Kadir İnanır inadı ve kararlılığının sonucu olduğunu söyleyebilirim rahatlıkla. O her anlamda Kadir İnanır.”