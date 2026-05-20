Kadir İnanır’ın sağlık durumu hakkında yeni açıklama

Türk sinemasının usta isimlerinden Kadir İnanır uzun bir süredir sağlık sorunlarıyla mücadele ediyor.

Kadir İnanır’ın sağlık durumuna ilişkin açıklama yapan Jülide Kural, usta sanatçının tedavisinin olumlu ilerlediğini söyledi.

Zatürre teşhisiyle yoğun bakımda tutulan İnanır’ın durumunun her geçen gün daha iyiye gittiği belirtildi.

14 Mayıs akşamı evinde fenalaşmasının ardından hastaneye kaldırılan Kadir İnanır, doktorların kontrolü sonrası yoğun bakım servisine alınmıştı. Usta oyuncuya zatürre teşhisi konulmuştu.

Hürriyet’in haberine göre, İnanır’ın sağlık durumuna ilişkin son bilgileri Jülide Kural paylaştı. Tedavi sürecinin olumlu ilerlediğini belirten Kural, “Her gün yapılan tetkikler bir önceki güne göre daha iyi sonuç veriyor. Günde 2-3 kez yanına giriyorum, konuşuyoruz. ‘Beni buradan çıkarın’ diyor. Doktorlar, bir süre daha yakın takip için yoğun bakımda tutacak” ifadelerini kullandı.

Kural, İnanır’ın zorlu bir süreç geçirdiğini ancak enfeksiyonu atlatma konusunda olumlu gelişmeler yaşandığını belirterek, “İnşallah yakında normal odaya çıkar ve bayramda evde oluruz” dedi.

Kadir İnanır’ın yeğeni Levent İnanır da sosyal medyada yer alan iddialara yanıt verdi; “Söylendiği gibi vahim bir durum yok. Tedbir amaçlı yoğun bakımda tutuluyor. Gayet iyi, kendisiyle konuşuyoruz” açıklamasını yaptı.