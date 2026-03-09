Kadir İncesu: Fotoğrafın ve sözün izinde

Sami GÜNAL

Edebiyat dünyasının görüntü ustası, yazar Kadir İncesu.

Edebiyatımızın fotoğraf makineli şövalyesi…

“Fotoğraf da edebiyat da bana nefes aldırıyor” diyen bir emekçi.

Ve dahası: “Çektiğim her kare o kişinin ömrüne ömür katacakmış gibi geliyor” diye düşünen bir yürek…

Onu ilkin basın sayfalarında gördüm. Foto röportajlarında, edebiyatçı portrelerinde… Çektiği kareler çoğu zaman imzasız yayımlanır, kimi zaman bir kitabın arka kapağında, kimi zaman bir gazete ekinde karşımıza çıkardı. Gıyaben tanıyordum. Sonra bir panelde karşıma çıktı. Konuşmacıydım, o ise sessiz bir izleyici görünümünde… Ama anladım ki o gün orada asıl gözleriyle değil, makinesinin vizöründen bakıyordu bize. Daha sonra imza günlerimde ansızın yanı başımda belirdi; farkında bile olmadan spontane karelerimi çekti. Bir gün de, imza günlerimde kullanılacak afiş portrelerimi çekme jestinde bulunarak, edebiyatla kurduğu o fotoğraf köprüsünü şahsıma da armağan etti.

Bugün dönüp baktığımızda, Türk edebiyatının son çeyrek yüzyılını belgeleyen hafızanın en sahici parçalarından biri Kadir İncesu’nun fotoğraflarıdır. Onun arşivinde binlerce kare var. Ne mutlu bana ki, o arşive ben de girdim.

İncesu’nun yolculuğu futbolla başladı. Çocukluğunda Galatasaray sevgisiyle gittiği tribünlerde, fotoğraf çeken taraftarlardan etkilendi. Ali Sami Yen Stadı’nın kale arkasında Zenith marka bir makineyle ilk denemelerini yaptı. Fotoğrafın kıvılcımı işte böyle düştü hayatına. Ancak 1990 sonrası, hayatın onu başka bir yola çağırmasıyla birlikte, objektifini edebiyata çevirdi. O günden bugüne yetişebildiği bütün edebiyat, kültür sanat etkinliklerinde hazır bulundu: Kitap fuarlarında, şiir dinletilerinde, ödül törenlerinde… Ve her kareyi bir hafıza parçasına dönüştürdü.

Ama asıl dönüm noktası, babasına verdiği o çocukluk sözüyle birleşir. Henüz ilkokul yıllarında defter yaprağına yazıp imzalattığı bir sözleşmeydi bu: “Emekli olunca her ay bir kitap alacağım.” Babası, yaşam şartlarının ağırlığından ötürü bu sözü yerine getiremedi. Yıllar sonra o kâğıdı bir defterin arasında bulduğunda, İncesu o sözü kendi hayatıyla fazlasıyla yerine getirmişti. Belki de bu yüzden evinin her köşesini kitaplarla doldurdu; belki de bu yüzden fotoğrafla edebiyatı aynı nefeste yaşatmayı bir varoluş biçimine dönüştürdü.

SÖZÜN FOTOĞRAFI, FOTOĞRAFIN SÖZÜ

Kadir İncesu’yu yalnızca fotoğraflarından tanımak eksik olur. Çünkü o, bir edebiyat tutkunu olarak kalemi de aynı ciddiyetle eline aldı. Fotoğrafların ardından röportajlar geldi. Çınar Yayınları’nda çalıştığı yıllarda Enver Ercan’ın teşvikiyle başlayan bu yolculuk, kısa sürede Varlık dergisinin sayfalarında boy göstermeye başladı. İlk söyleşisini Ahmet Oktay’la yaptı. Düşünsenize; bir genç, daha dün kalabalıkların arasından edebiyatçıları çekmekle yetinirken, ertesi gün bir ustanın karşısında sorularıyla imza atıyor edebiyat tarihine.

Sonrası çorap söküğü gibi geldi. Evrensel’den Cumhuriyet’e, BirGün’den Yurt’a; Berfin Bahar’dan Kıyı’ya, Kurşun Kalem’den Edebiyat Nöbeti’ne kadar pek çok mecrada yazıları, söyleşileri yayımlandı. Söyleşilerinde her zaman çocukluk dönemlerine ağırlık vermesi boşuna değildi. Çünkü çocukluğun, yazarın asıl hazine sandığı olduğunu biliyordu. İlk kez Ülkü Tamer’in bir yazısında dikkatini çeken Jorge Amado’nun “Çocukluğum anayurdumdur” sözünü içselleştirmiş gibiydi. Edebiyatçıların sesine, düşüncesine, belleğine dokunurken hep o en erken izleri araştırıyordu.

Bu bir tür fotoğrafçılıktı aslında. Sözün fotoğrafını çekiyordu. Yazarların, şairlerin sözlerinde gizlenen bakışı, gülümsemeyi, hüzünlü bir duraksamayı görünür kılıyordu. Necati Tosuner’in, “O en açık sözlü insandır” diye anıldığı söyleşisinden, Ayla Kutlu’nun Hatay’ın kaybolan siluetine dair tanıklığına; Refik Durbaş’tan Ülkü Tamer’e uzanan portreler bir edebiyat albümünün parçaları gibiydi.

Ve bir gün bu röportajlar bir araya gelerek “Dile Gelen Kalem” adını taşıyan kitabında buluştu. Osman Bozkurt’un isim babalığını yaptığı bu eser, yalnızca on iki edebiyatçının sesini değil, aynı zamanda bir dönemin edebiyat iklimini kayda geçirdi. Çünkü röportaj, İncesu için yalnızca soru-cevap değildi; bir devri, bir hafızayı unutturmamaktı. “Merak ettiğim ne varsa peşine düşüyorum.” diyordu. O merak, kimi zaman bir grev alanında, kimi zaman bir kitap fuarında, kimi zaman da bir şairin evinde kayda dönüştü.

Bugün bakıldığında “Dile Gelen Kalem”, yalnızca bir kitap değil; aynı zamanda edebiyat tarihimizdeki boşlukları dolduran bir kaynak işlevi görüyor. Osman Bozkurt’un sözleriyle, “Yaşamak direnmektir. Her direnişin bir bedeli, katlanılan her bedelin bir meyvesi vardır. Emek veren meyvesine kavuşursa tadından yenmez.” Kadir İncesu’nun yıllara yayılan emeği işte böyle bir meyveye dönüştü.

Ama şunu da biliyoruz: Onun için kitaplaştırma bir sonuç değil, bir ara duraktı. Çünkü elindeki fotoğraf makinesi de, defterindeki sorular da hâlâ aynı heyecanla çalışıyordu. Edebiyatçılarla kurduğu bağ, yalnızca röportaj sayfalarında değil, günlük hayatın içinde, fuarların kalabalığında, imza masalarının ardında, şiir dinletilerinin ışığında sürüyordu. Ve işte tam bu noktada…

BİR EMEĞİN SESSİZ IŞIĞI

Kadir İncesu’nun arşivinde binlerce fotoğraf var. Çoğu, edebiyat tarihimizin tanıklığını yapan eşsiz kareler. Ne yazık ki bu fotoğrafların pek çoğu imzasız yayımlandı. Bir kitabın kapağında, bir gazete ekinde, bir derginin sayfasında… O karelere bakanlar çoğu zaman kimin çektiğini bilmeden geçtiler. Bu, yayıncılık dünyasında fotoğrafa verilen değerin eksik bir yansımasıydı. İncesu ise yalnızca bir şey istiyordu: Emeğine saygı. Adının, imzasının o karelerin köşesinde görünmesini… Belki biraz da bunun için, fotoğrafla olduğu kadar söyleşiyle de belleğe yazılmayı seçti.

Çünkü Kadir İncesu’nun işaret ettiği gerçek çok daha büyük: Fotoğraf da edebiyat da birer nefes alma biçimidir. O, bu iki nefesi birleştirerek kendine özgü bir yol açtı. Gittiği her etkinlikte, fuarlarda, imza günlerinde, şiir dinletilerinde, edebiyatçıların yüzlerinde zamanı dondurdu. Çektiği kareler yalnızca bir anı değil, bir ömrün yansıması oldu. “Çektiğim her kare o kişinin ömrüne ömür katacakmış gibi geliyor.” derken kastettiği tam da buydu.

Edebiyatçılarla kurduğu ilişkide samimiyet belirgindi. Onların çoğu, İncesu’nun objektifine gülümseyerek bakardı. Adnan Özyalçıner’in “Benim gibi bir konu mankeni bulamazsın, hadi çek” diyerek poz vermesi ya da Necati Tosuner’in söyleşisinden çıkan kahkahalar bunun en güzel örnekleridir. İncesu, fotoğraf makinesini bir mesafe koymak için değil, yakınlık kurmak için kullanıyordu. Belki de bu yüzden kareleri, “özel çekim” değil, “özel an” oldu.

Onun hayatındaki dönüm noktalarını düşündüğümüzde, çocukluğunda annesiyle alınan ilk kitap Pinokyo, babasına imzalattığı o kâğıt parçası, 102 gün süren grevin fotoğrafları, TÜYAP Kitap Fuarı’nın koridorlarında çektiği kareler bir bütün halinde birleşiyor. Her biri, bir emeğin, bir tutkunun, bir direncin göstergesi.

Bugün dönüp baktığımızda, Kadir İncesu’nun fotoğrafları da, röportajları da edebiyat tarihimizin görünmez hafızasını somutlaştırıyor. Edebiyat dünyasının “görüntü ustası” sıfatı boşuna söylenmiş değil. Onun kareleri olmasaydı belki birçok an, birçok yüz, birçok ifade kaybolup gidecekti. “Dile Gelen Kalem” kitabı da bunun yazıya dönüşmüş hâli…

Ne mutlu ki biz, Kadir İncesu’nun tanıklığından pay aldık. Onun objektifine girmiş bir edebiyatçı, onun sorularıyla kendi sesini bulmuş bir yazar, onun kareleriyle ölümsüzleşmiş bir an olmak, edebiyatımızın belleğine yazılmakla eş değer.

Ve şimdi, geriye dönüp baktığımızda görüyoruz ki: İncesu’nun fotoğraf makinesi yalnızca ışığı değil, zamanı da yakalamış. Onun röportajları yalnızca sözleri değil, ruhu da kayda geçirmiş. Türk edebiyatının çeyrek yüzyıllık hafızasında bir iz arıyorsak, o iz Kadir İncesu’nun emeğinde parlıyor.