Kadir İncesu ilk fotoğraf sergisiyle Bornova’da

Sercan SİNECAN

Bornova Belediyesi’nin ev sahipliğinde gerçekleşen ‘Edebiyatımızın Yüzleri’ adlı sergi, edebiyat dünyasına damga vurmuş yazar ve şairlerin portrelerini sanatseverlerle buluşturdu. Kadir İncesu’nun objektifinden çıkan eserler, Bornova Belediyesi Nevzat Kavalar Kültür Merkezi’nde 7 Ocak’a kadar görülebilecek. Serginin açılışının ardından gazeteci-yazar Mazlum Vesek’in moderatörlüğünde düzenlenen panelle etkinlik devam etti. Yaşar Kemal’den Ataol Behramoğlu’na, Muzaffer İzgü’den Adnan Binyazar’a kadar pek çok değerli edebiyatçıya ait 60 portrenin yer aldığı sergide, yazarların hikâyeleri de izleyicilere sunuldu.

TYS İzmir Temsilcisi Özer Akdemir ve İzmirli yazarların da katıldığı etkinlik, sanat ve edebiyatın birleştirici gücünü yine gözler önüne serdi.

BİR VEFA BULUŞMASI

Fotoğraf sanatçısı Kadir İncesu, 20 yıllık çalışmasının ürünü olan bu sergiyle İzmir’de yer almaktan mutluluk duyduğunu belirtti. İncesu “Edebiyatımızın Yüzleri başlığıyla İzmir gibi edebiyatçılar yetiştiren bir şehirde bu sergiyi açmak benim için büyük bir onur. Bu çalışma, edebiyatımız adına bir vefa buluşması ve hafıza tazelemesi ve benim de ilk kişisel sergim, emeği geçen herkese teşekkür ederim” dedi.

Panelde söz alan gazeteci-yazar Mazlum Vesek, “Kadir İncesu için ‘edebiyatımızın fotoğraf makineli şövalyesi’ demiştim. Bu sergide bu unvanı bir kez daha hak ettiğini görüyoruz. İncesu’nun portreleri, edebiyat belleğimiz için paha biçilemez bir arşiv” dedi.

BİR BELLEK ÇALIŞMASI

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, İzmir’in kültürel dokusuna vurgu yaparak, “İzmir, köklü geçmişiyle edebiyat dünyasının en önemli isimlerini yetiştiren bir şehir. Bugün burada Kadir İncesu’nun objektifinden edebiyatımızın yüzlerini görmek, hepimiz için büyük bir onur. Bu sergi, sadece bir sanat etkinliği değil; aynı zamanda geçmişle geleceği buluşturan bir bellek çalışması. Bornova Belediyesi olarak sanat ve edebiyatı desteklemeye, şehrimizin kültürel mirasını zenginleştiren projelere ev sahipliği yapmaya devam edeceğiz” dedi.