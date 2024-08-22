Kadirşinas ne demek? Kadirşinas kelimesinin TDK sözlük anlamı nedir?

Günlük hayatta yer yer kullanılan kadirşinas kelimesinin sözlük anlamı yurttaşlar tarafından merak ediliyor. 'Oldukça kadirşinas bir insan', 'Davranışı tam bir kadirşinaslık örneği' gibi birçok cümlede kadirşinas sözcüğü kullanılıyor. Peki kadirşinas ne demek? Kadirşinas kelimesinin TDK Sözlük anlamı nedir?

KADİRŞİNAS NE DEMEK?

Kadirşinas kelimesinin TDK Sözlük anlamı 'değerbilen'dir.

KADİRŞİNAS KELİMESİNİN KÖKENİ NEDİR?

Kadirşinas kelimesi, arapça ḳadr + Farsça -şinās kelimelerinin birleşmesiyle meydana gelmiştir. Kadirşinaslık kelimesinin anlamı da 'değerbilirlik'tir.