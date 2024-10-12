Kadro şartı tarikat çalışması

Yükseköğretim Kurumu’na (YÖK) ait YÖK Atlas’ta Biyoloji programı bulunan üniversiteler arasında olmamasına rağmen özel ilanla öğrenci alınmayan Biyoloji Bölümü’ne alım yapan Amasya Üniversitesi yine özel şartlarla dolu akademik ilan yayımladı. 24 kişilik akademik ilanların neredeyse tamamı kişiye özel şartlar içerirken bazıları ise özellikle dikkat çekti.

İlahiyat Fakültesi, Temel İslam Bilimleri Bölümü Tasavvuf anabilim dalı için açılan doçent ilanında, “Doçentliğini Tasavvuf alanından almış olup, Tasavvufun Temel Problemi arasında yer alan Nefis Terbiyesi ve Kalp Tasfiyesi konularında farklı tarikatlar çerçevesinde çalışmalar yapmış olmak” şartları arandı.

Özel şartları karşılayan M.Ö.’nün, “İmam Gazâlî'de nefsin tezkiyesi ve kalbin tasfiyesi” ve “Abdülğanî b. İsmâil en-Nablusî ve Miftâhu'l-Ma‘ıyye Adlı Eseri Çerçevesinde Nakşibendî Tarikatının On Bir Esâsı” başlıklı çalışmaları bulunuyor. İlahiyat Fakültesi Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü Din Felsefesi anabilim dalı için açılan doçent kadrosunda ise “Doçentliğini Din Felsefesi alanından almış olup, Ahlak, Deizm, Agnostisizm ve Şüphecilik alanlarında çalışmalar yapmış olmak” şartı arandı. Şartları karşılayan M.A.A.’nın tüm bu başlıklarla çalışmaları bulunuyor.

Merzifon İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü İktisat Teorisi anabilim dalı için açılan doktor öğretim üyesi ilanında da, “Lisans ve Lisansüstü Eğitimini İktisat alanında yapmış olup, Heterodoks İktisat ve Çevre, Dolarizasyon alanlarında çalışmalar yapmış olmak” şartları arandı. Şartları karşılayan M.E.K.’nin “Dolarizasyon çalışmaları üzerine bir araştırma” ile “Heterodoks Ekonomiyi yeniden düşünmek: Ekonomik dünyayı anlamak için içgörüler” başlıklı çalışmaları yer alıyor.

ETİK ANABİLİM DALINA ÖZEL ŞART

Adrese teslim kadro suçlamasıyla hakkında açılan davayı 2023’te kaybeden Ankara Üniversitesi Rektörlüğü, Tıp Fakültesi, Tıp Tarihi ve Etik anabilim dalı için açtığı doktor öğretim üyesi ilanında “Sentetik biyolojiyi biyoetik bağlamında ele alan çalışmaları olmak” şartı arandı. A.K.’nin “Sentetik biyoloji ve etik: Bir sistematik derleme” başlıklı çalışması bulunuyor.