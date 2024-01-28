Kadroda düşünülmedi, formayı kaptı, rekor bedelle gitti

Galatasaray'dan Almanya'nın dünyaca ünlü kulübü Bayern Münih'e giden Fransız futbolcu Sacha Boey'un 2,5 sezonluk Türkiye kariyeri, filmlere konu olabilecek gelişmelere sahne oldu.

Fransız ekibi Rennes'in altyapısında futbola başlayan 23 yaşındaki Kamerun asıllı Fransız futbolcu, bu takımda profesyonel olduktan sonra bir sezon Dijon'da kiralık olarak forma giydi.

Galatasaray, savunmanın sağında görev yapan Boey'u 2021-2022 sezonu başında 1 milyon 150 bin avro karşılığında kadrosuna dahil etti ve 4 yıllık sözleşme imzaladı.

Fransız futbolcu, bir lig şampiyonluğu yaşadığı sarı-kırmızılı takımdaki kariyerinde 83 resmi maçta görev yaptı ve 4 kez ağları havalandırdı.

Sacha Boey'un Galatasaray'daki ilk sezonu istediği gibi geçmedi.

Fransız futbolcu, teknik direktör Fatih Terim yönetimindeki sezona iyi başlamasına rağmen yaşadığı uyluk sakatlığı nedeniyle bir süre takımdan uzak kaldı.

Sezon ortasında göreve gelen İspanyol teknik adam Domenec Torrent ise Sacha Boey'un performansını beğenmedi.

İspanyol teknik adamın, görevinden ayrılırken hakkında olumsuz rapor bıraktığı sağ bek, kadroda düşünülmediği için ikinci sezon öncesindeki hazırlık kampına götürülmedi.

Boey, Galatasaray'daki ilk sezonunda 19 resmi maçta görev yaptı ve bir gol attı.

Bu sezonun başında Avrupa kulüplerinden gelen transfer tekliflerine rağmen takımda kalan Sacha Boey, performansını daha da yukarı çıkardı.

Özellikle UEFA Şampiyonlar Ligi maçlarında ortaya koyduğu başarılı mücadeleyle dikkatleri daha da üzerine çeken Fransız futbolcu, yine transfer gündeminin bir numaralı ismi haline geldi.

Sacha Boey, bu sezon tamamı ilk 11 olmak üzere 19 Süper Lig ve 12 Şampiyonlar Ligi maçında görev yaptı. Boey, bu 31 müsabakada 2 kez skor üretti.

Sacha Boey, Türkiye'den yurt dışına en yüksek bonservis bedeliyle giden futbolcu rekorunu kırdı.