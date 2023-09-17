Kadrolaşmanın itirafı niteliğinde

Eğitimde torpil tartışmaları sürerken Milli Eğitim Bakanı Tekin mülakatın devam edeceğini açıkladı. Eğitim Sen İstanbul 5 Nolu Şube Başkanı Tuncer, “Açıklama siyasi kadrolaşma yapıldığının itirafı niteliğinde” dedi.

Umut SERDAROĞLU

Kamuda mülakat tartışmaları devam ederken Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin eğitimde mülakatın devam edeceğini bir kez daha ifade etti.

Tekin, eğitimde mülakat polemiğiyle ilgili yaptığı açıklamada, “Mevcut düzenlemede KPSS puanı ve mülakatla atanıyor. Şu an yüzde 100 mülakat skoruyla atanıyor öğretmen. Biz yüzde 50-50 yapmak istiyoruz. KPSS yüzde 50, mülakat yüzde 50" açıklamasını yaptı. Tekin, adayın gizliliğinin korunacağını ve mülakat komisyonunun adaylarla ilgili bilgisi olmayacağını da iddia ederek "İdeolojik kayırma, asla, kesinlikle olmayacak. Mülakatta hakkaniyetsizlik olmayacak" ifadelerini kullandı.

Tekin’in öğretmene mülakatın devam edeceğini açıklamasının ardından tepkiler gecikmedi. Twitter üzerinden binlerce tepki mesajı paylaşıldı. Paylaşımlar arasında Erdoğan’ın kamuda mülakatın kaldırılacağına ilişkin sözleri de hatırlatıldı. Tepkiler arasında; “Yüzde 50 sınav, yüzde 50 mülakat saçmalığına son verin. Verdiğiniz sözü tutun”, “Yusuf Tekin yüzde 50 KPSS dediğiniz şey, öğretmenlerin senelerdir alın teri döktüğü şey”, “Öğretmenler için mülakat yüzde 50 KPSS yüzde 50 olacak denilmiş. Yani KPSS'den 90 alan biri, torpili olmadığı için mülakattan 60 alıp elenebilecek. Bunun neresi adalet!” benzeri ifadeler yer aldı. Seçim döneminde AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın en büyük vaatlerinden biri kamuda mülakatın kaldırılması olmuştu. Erdoğan, 11 Nisan’daki AK Parti Seçim Beyannamesi ve Milletvekili Aday Tanıtım Toplantısı’nda, “Kamuya işe alımları, görevin getirdiği zorunluluklar dışında mülakatı kaldırarak gençlerimizin sınavlardaki başarı sıralamasına göre yapacağız” ifadelerini kullanmıştı.

VAAT UNUTULDU

Seçimin ardından AKP bu konuda hiçbir adım atmazken kamu kurumları da mülakatla işe alımlara devam etmişti. Erdoğan’ın açıklamasının ardından yaklaşık 5 ay sonra Yusuf Tekin katıldığı bir televizyon programında eğitim alanında mülakatın devam edeceğini açıklamıştı.

Yusuf Tekin’in açıklamalarını değerlendiren Eğitim Sen İstanbul 5 Nolu Şube Başkanı Özer Tuncer ise mülakat tamamen kaldırılmadan torpil tartışmalarının sonlanmayacağını vurguladı.

Öğretmen alımında yaşanan haksızlıkların artığını ifade eden Tuncer, “Siyasi iktidar, yıllardır kamu istihdamında liyakat yerine, siyasal-ideolojik yakınlık, sadakat ve yandaşlık ilişkilerine göre istihdam uygulamalarını benimsemeye devam ediyor. Ülke tarihinde en yoğun siyasal kadrolaşma son 20 yılda iyice arttı. İlk uygulandığı andan itibaren tartışılan ve çok sayıda mağduriyet yaşanmasına neden olan mülakat sınavı ile sözleşmeli öğretmen alımında yaşanan haksızlıklar ve adaletsizlikler artarak sürüyor” dedi.

LİYAKAT TEMELLİ ÇÖZÜM

Mülakat sınavına dayalı tüm uygulamaların ‘siyasi kadrolaşma’nın önün açtığını aktaran Tuncer, “Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin mülakatı kaldırmak bir yana daha iyi hale daha adaletli hale getireceğiz gibi beyanatlar veriyor. Tekin’in son açıklamaları aynı zamanda 20 yıldır mülakat yöntemiyle ideolojik açıdan ayrımcılık yapıldığının kabulü, büyük haksızlıklar yapıldığının bir itirafı” diye konuştu.

Eğitim Sen İstanbul 5 Nolu Şube olarak taleplerini ise şu sözlerle dile getirdi:

“MEB, öğretmen atamalarından eğitim yöneticilerinin belirlenmesine kadar her alanda doğrudan ‘siyasal torpil’ uygulamasını çağrıştıran mülakat gibi taraflı yöntemler değil; liyakatin temel alındığı, objektif, bilimsel ölçütlere dayanan ve kimsenin kafasında soru işareti oluşturmayacak yöntemleri belirlemeli.”

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977 bin yabancı öğrenci okuyor

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin katıldığı programda, "Türkiye’de kaç tane Suriyeli öğrenci var?" sorusuna da yanıt verdi. Tekin, Türkiye’de eğitim gören 977 bin yabacı öğrenciden 790 bininin Suriyeli olduğunu söyledi. Tekin, Okullarımızda tamamı yabancı uyruklu öğrencilerin olduğu okullarımız var tabii ki. Onlar bizim milletlerarası dediğimiz okullarımız. Şu anda orada yaklaşık 23 bin Suriyeli vatandaş sadece yabancıların okuduğu, statüsü öyle, özel milletlerarası okul. Bu okullar tamamen yabancı öğrencilerimizi alıyorlar. Suriyeli öğrenciler için söyleyeyim. O kategoride değerlendiriyorlar” ifadelerini kullandı.