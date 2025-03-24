KAFA Dergisi’nde tepkisizlik istifası: Daha özgür günlerde...

İBB’ye yönelik operasyonlar ve Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasının ardından KAFA Dergisi’nin sessiz kalması, derginin okurları tarafından eleştiriliyor.

Derginin çalışanlarından olan illüstratör ve grafik tasarım sanatçısı Sina Ateş de, yaşananlara tepki gösterilmemesi üzerine kurumdan istifa kararı aldı.

Kişisel Instagram hesabından bir paylaşım yapan Sina Ateş, şu ifadeleri kullandı:

"Üç senedir keyifle çalıştığım Kafa Dergisi'nden bugün kendi isteğimle ayrılma kararı almış olduğumu kamuoyunun bilgisine sunarım. Daha özgür günlerde görüşmek üzere. Saygı ve sevgiyle."