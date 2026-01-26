Kafayı öğrencilere taktılar

Haber Merkezi

Kocaeli’de İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasının ardından eylemlere katılan öğrencilere açılan soruşturmalara yenisi ekleniyor. Bu kez tutukluluğun 100. günündeki protestolara katılan üniversitelilere disiplin soruşturması açıldı.

Kocaeli Emek Gençliği’nin açıklamasına göre Kocaeli, Eskişehir gibi birçok ilden; Saraçhane’de düzenlenen mitinge katılan ve hakkında adli işlem yapılan öğrenciler, dün kaldıkları KYK yurt müdürlükleri tarafından aranarak açılan soruşturmaya dair savunma yapmaya çağrıldı. Kimi öğrencilerin ailelerinin arandığı belirtilen açıklamada, iktidarın temel bir hak olan barınmayı bir baskı aracına dönüştürdüğü savunuldu. Vize ve final haftalarında yurttan çıkarma cezası alan öğrencileri hatırlatan Kocaeli Emek Gençliği, iktidarın bu soruşturmalar ile kendisine karşı mücadele eden gençleri yıldırmaya çalıştığını söyledi.

Saraçhane’de gözaltına alınan öğrenciler hakkında hukuki sürecin devam ettiği ve herhangi bir tedbir kararının olmadığı belirtilen açıklamada açılan soruşturmaların da yapılan gözaltılar gibi hukuksuz olduğu vurgulandı. Açılan soruşturmaların tüm öğrencilerin barınma hakkına yönelik bir saldırı olduğunu ifade eden Emek Gençliği, tüm öğrencileri ve kamuoyunu dayanışmaya çağırdı. Öğrencilerin demokratik haklarını kullandığı için barınma haklarının gasp edilemeyeceğini vurgulayan gençlik örgütü, açılan soruşturmaların derhal iptal edilmesini talep etti.