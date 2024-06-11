Kafe ve lokantalara 42,4 milyon lira ceza

Ekonomi Servisi

Ticaret Bakanlığına bağlı ekipler, İstanbul'un 36 ilçesindeki kafe ve restoranlarda tarife ve fiyat listelerinin görünür şekilde işletmenin önüne ve masaların üzerine konulması ile belirtilen fiyatlar dışında "servis" veya başka herhangi bir ad altında ücret alınıp alınmadığını denetledi.

Tarife ve fiyat listelerine ilişkin belgelerdeki fiyat ile kasa fiyatı arasında fark bulunup bulunmadığına ve etiket fiyatının değişim tarihi ile ürünün önceki fiyatına bakıldı. Ayrıca, ürünlerin maliyetleri de dikkate alınarak "haksız fiyat" incelemesi de yapıldı.

Bakırköy'de yapılan denetimler sırasında açıklamada bulunan İstanbul Ticaret İl Müdürü İsmail Menteşe, Kurban Bayramı öncesinde marketlerde temel gıda ve ihtiyaç ürünlerine yönelik fahiş fiyat ve etiket denetimini artırdıklarını belirterek, incelemeler sırasında yoğun şikayet aldıkları bazı kafe ve restoranları da ayrıca denetlediklerini söyledi.