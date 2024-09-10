Kafede çıkan silahlı kavgada abi ve kardeşi öldüren 2 şüpheli tutuklandı

İzmit Marina kafede kafe sahipleri ve eski çalışanları arasında çıkan kavgada Ahmet Akın ve Hasan Akın kardeşler silahla vurularak öldürüldü.

Olay, 6 Eylül tarihinde İzmit ilçesi Kozluk Mahallesi Sekapark’ta bulunan kafede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kafenin eski çalışanı Hasan Akın ve ağabeyi Ahmet Akın ile işletme sahipleri arasında alacak verecek meselesi sebebiyle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Hasan Akın ve Ahmet Akın, silahla vurularak yaralandı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı abi ve kardeşi hastaneye kaldırdı. Hastanede yapılan müdahaleye rağmen, 2’si de kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olaya ilişkin çalışma başlatan polis ekipleri aralarında işletme sahipleri de olan toplam 13 kişiyi gözaltına alındı. İfadeleri alınan şüphelilerden 11’i serbest bırakılırken, işletme sahipleri Furkan G. ile Oğuzhan S. tutuklanarak cezaevine gönderildi.