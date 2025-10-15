Kafenin işletme müdürüne AVM'nin otoparkında silahlı saldırı: Ağır yaralı

Bursa'da bir AVM’de kafenin işletme müdürü olarak çalışan Erdem Çetin'e AVM otoparkında silahlı saldırı düzenlendi.

Olay saat 16.00 sıralarında merkez Nilüfer ilçesinde bulunan bir alışveriş merkezinin otoparkında meydana geldi. Alışveriş merkezinde bir kafede işletme müdürü olarak çalışan Erdem Çetin, otomobilini otoparka park ettiği sırasıda aracına bir şüpheli bindi. İkili arasında tartışma çıkarken, şüpheli belinden çıkardığı tabancasıyla ateş açmaya başladı. Çetin, vücudunun birçok yerine isabet eden kurşunlarla ağır yaralanırken, şüpheli tabancayı atıp, bir başka otomobille kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla çevredeki özel hastaneye kaldırılan Erdem Çetin’in sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.