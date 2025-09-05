Kafes balıkçılığına karşı direniş 9’uncu gününde: Rize Valiliği “marjinal” dedi

Kuzuoğlu ve Günvak 1-2 şirketlerinin Pazar balıkçılar köyünde yapmak istediği kafes balık çiftliği projesine karşı Başıkçı köyü halkı ve balıkçıların liman girişinde direniş çadırı kurarak başlattığı oturma eylemi 9’üncü gününde devam etti.

Rize Valiliği köylülerin eylemlerini “marjinal grupların kamuoyunu yanıltıcı girişimleri” olarak tanımladı.

Rize Valisi İhsan Selim Baydaş, Pazar Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı muhtar İsmail Hakkı Kambay, Rize Deniz Ürünleri Avcılar Üreticiler Birliği Başkanı Mustafa Kuru, Frankfurt School of Finance Management Uluslararası Tarım ve Finans Uzmanı, Ziraat Yüksek Mühendisi İbrahim, Oğuz, balıkçı Hacer Yüzseven, ve bir grup balıkçıyla Rize valilik makamında bir toplantı gerçekleştiren Rize valisi İhsan Selim Baydaş toplantının ardından valilik sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Şehrimizin gündemini meşgul eden Balıkçılar Köyü’nde yapılması planlanan kafes balıkçılığına ilişkin köylülerimizin ve vatandaşlarımızın görüş ve itirazları, düzenlenen iki saatlik toplantıda dinlenmiştir. Toplantıda, konunun bütün boyutları ele alınmış; hem avcı balıkçılık yapan esnafımızın mağduriyetine sebebiyet vermeyecek hem de ülke ekonomisine katkı sağlayacak kafes balıkçılığı faaliyetlerinin sağlıklı bir zeminde yürütülmesi için değerlendirmeler yapılmıştır.

Bu süreçte, marjinal grupların kamuoyunu yanıltıcı ve yıpratıcı girişimlerine fırsat verilmemesi, vatandaşlarımızın sağduyu ile hareket ederek provokasyonlara kapılmaması büyük önem taşımaktadır. Balıkçılar Köyümüz başta olmak üzere bölgede avcı balıkçılık yapan vatandaşlarımızın talepleri ilgili bakanlıklar ve kurumlar nezdinde takip edilecek olup, gerekli çalışmalar titizlikle sürdürülecektir. Avcı balıkçılığının korunması ve kafes balıkçılığı ile birbirini etkilemeden faaliyetlerini sürdürebilmesi gerektiği konusunda mutabakata varılmıştır. Toplantıya muhtarımızla birlikte katılım sağlayan hemşehrilerimize ve tüm paydaşlarımıza teşekkür eder, istişare sürecinin devam edeceği hususunu kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarız."