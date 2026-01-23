"Kafes dövüşçüsü" Dalton tutuklandı

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü’nün “Yeni Nesil Suç Örgütleri”ne yönelik yürüttüğü operasyonlar kapsamında yakalanan “Dalton İntizar” kod adlı İntizar Babaniyazov Türkiye'ye getirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen İntizar Babaniyazov, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

6 FARKLI SUÇ TESPİTİ

Daltonlar suç örgütüne ilişkin yürütülen soruşturmanın merkezindeki isimlerden biri olarak gösterilen Babaniyazov’un, örgütün yurt dışı yapılanmaları içinde faaliyet yürüttüğü belirtiliyor.

İş yerlerine yönelik silahlı saldırıları azmettirdiği ve eylem şüphelilerini koordine ettiği tespit edilen Babaniyazov, Azerbaycan'da yakalandı.

İşlemlerinin ardından ülkeye getirilen İ.B, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.

Yapılan araştırmada, şüphelinin 2 tehdit ve 4 kurşunlama olmak üzere toplamda 6 farklı suça karıştığı belirlendi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen İ.B, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

TALİMAT VEREN OLDUĞU İDDİA EDİLDİ

Türkmenistan uyruklu ve profesyonel kafes dövüşçüsü olduğu aktarılan Babaniyazov’un, Daltonlar suç örgütü adına görüntülü ve sesli aramalarla kişileri tehdit ederek para talep eden yapılanmanın içinde yer aldığı öne sürüldü.

Sözcü gazetesinde yer alan habere göre ise Babaniyazov’un adı, geçtiğimiz günlerde İstanbul’da yol ortasında uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden ülkücü avukat Serdar Öktem’in öldürülmesine ilişkin soruşturma dosyasında da geçiyor.

Buna göre cinayet kapsamında tutuklanan şüphelilerin ifadelerinde saldırının Babaniyazov’un talimatıyla gerçekleştirildiği tahmin ediliyor.