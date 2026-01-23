"Kafes dövüşçüsü" Dalton yakalandı: Talimat veren isim olduğu öne sürüldü

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü’nün “Yeni Nesil Suç Örgütleri”ne yönelik yürüttüğü operasyonlar kapsamında yakalanan “Dalton İntizar” kod adlı İntizar Babaniyazov Türkiye'ye getirildi.

Daltonlar suç örgütüne ilişkin yürütülen soruşturmanın merkezindeki isimlerden biri olarak gösterilen Babaniyazov’un, örgütün yurt dışı yapılanmaları içinde faaliyet yürüttüğü belirtiliyor.

TALİMAT VEREN OLDUĞU İDDİA EDİLDİ

Türkmenistan uyruklu ve profesyonel kafes dövüşçüsü olduğu aktarılan Babaniyazov’un, Daltonlar suç örgütü adına görüntülü ve sesli aramalarla kişileri tehdit ederek para talep eden yapılanmanın içinde yer aldığı öne sürüldü.

Sözcü gazetesinde yer alan habere göre ise Babaniyazov’un adı, geçtiğimiz günlerde İstanbul’da yol ortasında uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden ülkücü avukat Serdar Öktem’in öldürülmesine ilişkin soruşturma dosyasında da geçiyor.

Buna göre cinayet kapsamında tutuklanan şüphelilerin ifadelerinde saldırının Babaniyazov’un talimatıyla gerçekleştirildiği tahmin ediliyor.