Kafeteryanın çatısına çıkan tilki kamerada

Amasya’da bir kafeteryanın çatısına çıkan tilki, işyeri sahibi tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Amasya merkez Akbilek Mahallesi’nde Yeşilırmak Nehri’nin kıyısında bulunan bir kafeteryanın çatısında gezinen tilkiyi gören işyeri sahibi cep telefonuyla o anları görüntüledi. Geç saatlerde şaşkın bakışlar arasında çatıda gezinen tilki bir süre sonra gözden kayboldu.

Daha önce çatıda gezen bir tilkiyle karşılaşmadığını belirten işyeri sahibi Recep Gökçe, "Kışın dağlarda yiyecek bulamadıkları için şehre inerlerdi. Ama şimdi yazın ortasında çatıda tilki görmek çok enteresan" dedi.

Tilkinin çocuklara zarar vermesinden de endişelendiğini anlatan Gökçe, "Yine de sevimli bir hayvan olduğunu düşünüyoruz. Aç kaldığından dolayı geldiğini umuyoruz. Bir daha gelecek olursa ona yiyecek de vereceğiz" diye konuştu.