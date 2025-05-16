'Kafka İlk Kitap Ödülü' sahibini buluyor

HABER MERKEZİ

Edebiyat dünyasının yeni yeteneklerini keşfetmeyi ve edebiyatımıza özgün eserler kazandırmayı amaçlayan Kafka İlk Kitap Ödülü’nün 2024 yılı kazananı Kuzey Odanın Canavarları romanıyla Barış Selim Uzun olarak belirlendi.

Ödül 22 Mayıs akşamı gerçekleştirilecek bir törenle sahibine verilecek. Ayfer Tunç, Deniz Yüce Başarır, Latife Tekin ve Sema Kaygusuz’un jüri üyeliği yaptığı, Mahir Ünsal Eriş’in ise jüri başkanlığını üstlendiği ödül, Barış Selim Uzun’un özgün anlatımı, derin karakter analizleri ve edebiyata taze bir soluk getiren yaklaşımı nedenleriyle tercih edilmişti.

Kafka Kitap, edebiyat dünyasına yeni yazarlarla katkıda bulunmak amacıyla bu yıl ilk kez düzenlenen ve gelenekselleşmesi hedeflenen Kafka İlk Kitap Ödülü için daha önce kitabı yayımlanmamış yazarların dosyalarını titizlikle değerlendirdi.

Özgün kurgusu ve etkileyici anlatımıyla dikkat çeken Kuzey Odanın Canavarları, oybirliğiyle ödüle layık görüldü. Roman, psikolojik derinliği ve metaforik anlatımıyla edebiyat dünyasında yeni bir soluk olarak öne çıkıyor.

Kuzey Odanın Canavarları ile edebiyat dünyasına güçlü bir giriş yapan Barış Selim Uzun’a ödülü, kitabının okurla buluşmaya hazır haliyle birlikte teslim edilecek.