Kafkasya’da rest

Dış Haberler

Ukrayna Savaşı nedeniyle Batılı İttifak tarafından ablukaya alınan Rusya’nın Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kafkasya hattını güçlendirmek için Azerbaycan’a gitti. ABD ve AB’nin Gürcistan, Ermenistan ve Azerbaycan hamlelerine karşı Bakü’ye giden Putin ile Azeri Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in görüşmesinde iki ülke arasındaki stratejik ortaklık ve müttefik ilişkilerinin daha da geliştirilmesi karara bağlandı.

Hazar Gölü kıyısındaki Zağulba Sarayı'nda yapılan ikili görüşmelerin ardından Kremlin'den yapılan açıklamada, ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve uluslararası pek çok meseleye yaklaşım konusunda da mutabık kalındığı kaydedildi.

ENERJİ MASAYA YATIRILDI

Putin'in Bakü ziyareti, Avrupa Birliği'nin (AB) Ukrayna savaşı sonrası Rus gazını bırakarak Azerbaycan'dan doğal gaz ithalatını arttırdığı bir döneme denk geldi.

Putin, heyetler arası görüşmede, “İlişkilerimiz, 2022 yılı başında imzaladığımız deklarasyon temelinde gelişiyor. Bu deklarasyon başarılı bir şekilde uygulanıyor” dedi.

İki ülke arasındaki ticari ve ekonomik ilişkilerin başarıyla gelişmeye devam ettiğini kaydeden Rus lider, ikili ticaretin 4 milyar doları geçtiğini anımsatarak, “Ortak çalışabileceğimiz birçok alan var” yorumunda bulundu.

Aliyev’in ülkesinde Rus dilinin gelişimine gösterdiği ilgiye büyük önem verdiğini dile getiren Putin, Azerbaycan’da 300 okulun Rusça eğitim verdiğini ve Rusya’nın en iyi üniversitelerinin Azerbaycan’da şubelerinin faaliyet gösterdiğini söyledi. Azerbaycan’dan binlerce öğrencinin de Rusya’da lisans eğitimi aldığını anımsatarak, “Bu işbirliğini genişletmeye hazırız” ifadelerini kullandı.

KALICI BARIŞ ZAMANI

İkili görüşmede gündeme Ermenistan ve Azerbaycan arasındaki barış görüşmeleri de geniş yer buldu.

Görüşmelerde Ermenistan topraklarından geçecek olan "Zengezur Koridoru" olarak bilinen ulaşım rotalarının nasıl düzenleneceği, en tartışmalı konulardan biri olarak yer alıyor.

Rusya lideri, “Azerbaycan'ın, tam çözüme ilişkin tüm prosedürleri tamamlamayı hedeflediğini çok iyi biliyorum. Bir barış anlaşmasının imzalanması, sınırların netleştirilmesi ve çizilmesi için yapabileceğimiz bir şey varsa bundan büyük mutluluk duyarız" diye konuştu.

ALİYEV DE MEMNUN

Azerbaycan lideri İlham Aliyev de, “Ülkeler arasındaki ilişki düzeyinden çok memnunum. 2022'de imzaladığımız müttefik işbirliği deklarasyonu başarıyla uygulanıyor” dedi.

İki ülkenin enerji, ulaştırma, insani yardım ve diğer birçok alanda işbirliği yaptığını söyleyen Aliyev, ziyaretin Bakü ve Moskova arasındaki ilişkiler için faydalı olacağına inandığını ifade etti.