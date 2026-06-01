Kağıt fabrikasından çıkan zehir külleri

Haber Merkezi

Aydın'ın Söke ilçesinde faaliyet gösteren Söke Kağıt Fabrikası'nın üretim sürecinde ortaya çıkan atıkları doğaya bıraktığı iddiaları, bölgedeki çevre kirliliği tartışmalarını yeniden gündeme taşıdı. Kağıt üretiminde kullanılan kimyasal maddelerle endüstriyel atık suların yeterli arıtma işlemlerinden geçirilmeden çevreye bırakıldığı öne sürülürken, atıkların dere yatakları, tarım arazileri ve yer altı su kaynakları üzerinde ciddi risk oluşturduğu belirtildi.

MA'ya konuşan ekolojist Selahattin Aydın, fabrikadan çıkan ve doğaya dökülen küllerin ağır metaller taşıdığını, bu metallerin çevrede yaşayan her canlıyı zehirlediğini söyledi.

Aydın, "Kağıt fabrikasından getirilen yanıcı küller Sazlıköy ve Argavlı köyü arasındaki ovalık bölgeye dökülüyor. Zaten bu bölgeye sürekli kül dökerek bir atık alanı oluşturdular. Külün döküldüğü yerin bir yanı buğday tarlası bir diğer yanı ise zeytin ağaçlarının olduğu yer. Kül dökülürken de rüzgarla beraber kül ve zehirli atık başka yerlere taşınıyor. Kül içerisindeki ağır metaller, o bölgedeki buğday tarlası ve zeytinlikleri zehirliyor. Ayrıca rüzgarla taşınan kül, Söke ve çevrede bulunan yerleşim yerlerinde yaşayan insanların akciğerlerine, bölgedeki canlıların yaşamına sirayet ediyor. Türkiye'nin her yerinde çok büyük yıkım, tahribat altındayız. Bu ne yazık ki bir avuç sermayedar daha çok para kazansın diye yapılan bir şey" dedi.