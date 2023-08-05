Kağıthane'de 3 binanın çatısında çıkan yangın söndürüldü

Kağıthane'de bir binanın çatısında başlayan ve bitişikteki iki apartmanın çatısına sıçrayan yangın söndürüldü.

Çeliktepe Mahallesi Mahmut Şevketpaşa Caddesi Çiçek Sokak'ta bulunan 2 katlı bir binanın çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede yükselen alevler binanın bitişiğinde bulunan dörder katlı iki apartmanın çatılarına sıçradı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahale ettiği yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangında 3 binada hasar oluştu.