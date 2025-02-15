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Kağıthane'de 3 katlı binanın çatısında yangın

Kağıthane'de 3 katlı binanın çatısında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Güncel
  • 15.02.2025 17:31
  • Giriş: 15.02.2025 17:31
  • Güncelleme: 15.02.2025 17:31
Kaynak: AA
Kağıthane'de 3 katlı binanın çatısında yangın
Fotoğraf: AA

İstanbul'un Kağıthane ilçesinde 3 katlı binanın çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Olay, saat 15.00 sıralarında Yeşilce Mahallesi Devir Sokak'ta bulunan bir binada yaşandı.

3 katlı binanın çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

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