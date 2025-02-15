Kağıthane'de 3 katlı binanın çatısında yangın

İstanbul'un Kağıthane ilçesinde 3 katlı binanın çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Olay, saat 15.00 sıralarında Yeşilce Mahallesi Devir Sokak'ta bulunan bir binada yaşandı.

3 katlı binanın çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.