Kağıthane'de 3 katlı binanın çatısında yangın
Kağıthane'de 3 katlı binanın çatısında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Kaynak: AA
İstanbul'un Kağıthane ilçesinde 3 katlı binanın çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Olay, saat 15.00 sıralarında Yeşilce Mahallesi Devir Sokak'ta bulunan bir binada yaşandı.
3 katlı binanın çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.