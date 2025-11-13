Kağıthane'de 6 katlı binada patlama: 1 yaralı

İstanbul Kağıthane'de 6 katlı binanın 2'nci katında patlama meydana geldi.

Patlamanın etkisiyle yıkılan duvarlar sokaktaki otomobillerin üzerine düştü.

Olayda yaralanan 1 kişi hastaneye kaldırılırken, patlamanın ardından çıkan yangın itfaiye tarafından söndürüldü.

Olay, dün akşam saatlerinde Yahya Kemal Beyatlı Mahallesi Güler Sokak'ta bulunan 6 katlı binanın 2'nci katında meydana geldi.

Doğalgaz kaynaklı olduğu değerlendirilen patlama sonrasında evin duvarı yıkıldı, dairede yangın çıktı.

Patlamanın etkisiyle etrafa saçılan beton parçaları çevredeki araçlara hasar verdi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Patlamanın yaşandığı dairede olduğu belirlenen bir kişi yaralandı.

Yaralı sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın kısa sürede kontrol altına alınırken, alevler çalışmaların ardından söndürüldü.

Meydana gelen patlama sonrasında olay yeri inceleme ekipleri çevrede inceleme gerçekleştirdi.

Patlamanın gerçekleşme nedeni yapılan incelemelerin ardından belirlenecek.

''YARALANAN KİŞİNİN HAYATİ TEHLİKESİ YOK''

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, "12.11.2025 Çarşamba günü saat 22.00 sıralarında Kağıthane ilçesi Yahya Kemal Mahallesi Güler Sokak'ta bulunan 6 katlı binanın 2'nci katında patlama meydana gelmiştir. Doğalgaz kaynaklı olduğu düşünülen patlamanın ardından olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edilmiştir. Patlama nedeniyle meydana gelen yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürülmüş olup, olayda yaralanan 1 kişi hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınmıştır. Yaralanan kişinin hayati tehlikesi bulunmamakta olup, patlamanın meydana geliş sebebi yapılacak incelemenin ardından tespit edilecektir" denildi.

KAĞITHANE BELEDİYE BAŞKANINDAN AÇIKLAMA

Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, patlamaya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, olaydan etkilenen ve geceyi evlerinde geçirmekte zorlanan yurttaşların, belediye tarafından bölgedeki otellere yerleştirileceğini duyurdu.

Öztekin'in paylaşımı şöyle:

"Vatandaşlarımızın Bilgisine;

Bu akşam saat 22.15 gibi, Yahya Kemal Mahallesi Güler Sk. No:66, D.3 doğalgazdan kaynaklandığı düşünülen bir patlama meydana gelmiştir. İtfaiye, Emniyet ve Kağıthane Belediyesi olarak, olayın bildirilmesiyle birlikte tüm birimlerimizle derhal olay yerine intikal ederek gereken müdahaleleri gerçekleştirilmiştir.

Oluşan yangın, İtfaiye ekiplerinin hızlı ve etkili müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alınmıştır.

Patlamanın etkisiyle zarar gören dairede bulunan bir kişi yaralanarak, sağlık ekipleri tarafımdan derhal hastaneye nakledilmiştir. Elde edilen son bilgilere göre genel sağlık durumu iyi olup, hayati tehlikesi bulunmamaktadır. Kendisine acil şifalar diliyoruz.

Patlamanın etkisiyle binada oluşan hasar ve sokağa düşen molozlar nedeniyle zarar gören araçlar için gerekli inceleme ve çalışmalar başlatılmıştır.

Olayın hemen ardından, çevre güvenliği ve vatandaşlarımızın emniyeti için polis ve belediye ekiplerimizce gerekli tüm güvenlik önlemleri alınmıştır.

Olaydan etkilenen ve geceyi evlerinde geçirmekte güçlük çeken vatandaşlarımız, Belediyemiz tarafından bölgedeki otellere güvenli bir şekilde yerleştirilmesi ve temel ihtiyaçları karşılanması planlanmıştır. Vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamaması için tüm imkanlarımız seferber edilmiştir.

Saygılarımızla."