Kağıthane'de 65 yaşındaki temizlik işçisi, cam silerken 7. kattan düşerek öldü

İstanbul'da, bir iş merkezinde temizlik işçisi olarak çalışan Ali Rıza Susam, 7. kattan düşerek öldü.

Olay dün akşam saat 18.00 sıralarında Kağıthane'de Gürsel Mahallesi 28 Kasım Caddesi'ndeki 7 katlı iş merkezinde meydana geldi.

İddiaya göre, iş merkezinde temizlik görevlisi olarak çalışan Ali Rıza Susam (65) camları silmek istediği sırada dengesini kaybederek 7. kattan havalandırma boşluğuna düştü.

Susam’ın düştüğünü fark eden çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede Susam’ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.