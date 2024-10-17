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Kağıthane'de 65 yaşındaki temizlik işçisi, cam silerken 7. kattan düşerek öldü

İstanbul'un Kağıthane ilçesinde dün akşam saatlerinde, bir iş merkezinde temizlik işçisi olarak çalışan 65 yaşındaki Ali Rıza Susam, 7. katın camlarını silerken henüz bilinmeyen nedenle düşerek hayatını kaybetti.

Çalışma Yaşamı
  • 17.10.2024 15:32
  • Giriş: 17.10.2024 15:32
  • Güncelleme: 17.10.2024 15:33
Kaynak: DHA
Kağıthane'de 65 yaşındaki temizlik işçisi, cam silerken 7. kattan düşerek öldü
Fotoğraf: DHA

İstanbul'da, bir iş merkezinde temizlik işçisi olarak çalışan Ali Rıza Susam, 7. kattan düşerek öldü.

Olay dün akşam saat 18.00 sıralarında Kağıthane'de Gürsel Mahallesi 28 Kasım Caddesi'ndeki 7 katlı iş merkezinde meydana geldi.

İddiaya göre, iş merkezinde temizlik görevlisi olarak çalışan Ali Rıza Susam (65) camları silmek istediği sırada dengesini kaybederek 7. kattan havalandırma boşluğuna düştü.

Susam’ın düştüğünü fark eden çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede Susam’ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

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