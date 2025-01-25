Kağıthane'de bahçe duvarına çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı
Kaynak: AA
Kağıthane'de kontrolden çıkan otomobilin bahçe duvarına çarpması sonucu yaralanan sürücü, hastaneye kaldırıldı.
Gürsel Mahallesi Zeytuni Sokak'ta yokuş aşağı ilerleyen Feyza Vatan yönetimindeki 34 GED 318 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kayarak bir binanın bahçe duvarına çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Araçta sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı.
Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan yaralı sürücünün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.