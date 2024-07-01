Kağıthane'de bir çocuğun ölümüne neden olan beton mikserinin sürücüsü tutuklandı

Ajans Haberleri 01.07.2024 23:54 Giriş: 01.07.2024 23:54

Güncelleme: 01.07.2024 23:55 Kaynak: AA

A- A A+