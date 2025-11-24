Kağıthane'de bir kadın, boşandığı erkek tarafından taksiden zorla indirilerek öldürüldü!

İktidarın yetersiz politikaları nedeniyle yaşanan kadın cinayetlerine bir yenisi daha eklendi. İstanbul'un Kağıthane ilçesinde bir kadın, boşandığı erkek tarafından sokakta öldürüldü.

Talatpaşa Mahallesi'nde E.S. (44), boşandığı Nuran Şimşek'i konuşma bahanesiyle Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'ndeki evinden taksiyle aldı.

Enis S. ardından taksici Ali Y.'ye aracı Beykoz'a doğru sürmesini söyledi. Taksi yolda ilerlediği sırada Enis S. ve Şimşek arasında tartışma çıktı.

KADIN TAKSİDEN KAÇAMADI

Trafikte duraklayan taksinin kapısını açan Nuran Şimşek, araçtan inmeye çalıştı. Silahını çeken Enis S., Şimşek'in arkasından ateş etti. Kendisine tepki gösteren taksici Ali Y.'ye doğru da ateş açan Enis S., taksiciyi vuramadı.

SİLAHLA BAŞINDAN VURDU

Kurşunun başına isabet etmesi sonucu yere yığılan kadın olay yerinde hayatını kaybetti. Şimşek'in çenesinin altından 2 el daha ateş ettiği öğrenilen Enis S., yaya olarak Hasdal istikametine doğru kaçtı.

Katil Enis S. daha sonra Kağıthane Devriye Ekipler Amirliği polisleri tarafından olayda kullandığı silahla birlikte gözaltına alındı.

Nuran Şimşek'in cansız bedeni Cumhuriyet savcısı ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

TAKSİCİ KONUŞTU

Gözaltına alınan katil Enis S. emniyete götürülürken, görgü tanığı taksi şoförü A.Y'nin de ifadesine başvuruldu.

Taksi şoförünün, ifadesinde, Beykoz'a gitmek için araca bindiklerini, Enis S'nin aracı durdurtarak kadını zorla indirdiğini, silahla ateş edip kaçtığını söylediği belirtildi.

Muhasebecilik yapan Nuran Şimşek ile eski bankacı Enis S'nin 2017'de evlenip 2018'de boşandıkları, sonrasında da bir süre birlikte yaşadıkları belirtildi.

Katilin, Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemleri sürüyor.