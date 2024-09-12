Kağıthane'de denetim noktasında otomobilin çarptığı polis yaralandı

İstanbul Kağıthane'de denetim noktasında 'dur' uyarısını fark etmeyen otomobil sürücüsü, önüne çıkan polise çarptı. Yaralı polis hastaneye kaldırılırken, otomobil sürücüsü gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü’nde görev yapmakta olan polis memuruna, sabit yol denetimi sırasında bir araç çarptı.

Hastaneye kaldırılan polis memurunun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Araç sürücüsü G.D.A. olay yerinde gözaltına alındı. Çarpma anları güvenlik kameralarına yansırken olayla ilgili adli işlemlerin devam ettiği öğrenildi.