Kağıthane'de Filistinli iş insanına silahlı saldırı: Kaçan 3 kişi Romanya'da yakalandı

İstanbul Kağıthane’de aralarında Filistinli iş insanı Abdulkadir Anas’ın öldürülmesine ilişkin 3 kişi Romanya'da yakalandı.

Saldırı,18 Ağustos Pazar günü saat 22.30 sıralarında Kağıthane Hamidiye Mahallesi Dilaver Sokak’ta meydana geldi.

İddiaya göre, kimliği belirlenemeyen bir kişi, içerisinde Filistinli iş insanı Abdulkadir Anas, arkadaşı F.M. ve koruması E.K.’nin bulunduğu park halindeki 34 FDN 313 plakalı otomobile susturucu takılmış silahla saldırıda bulundu.

Saldırıda şoför koltuğunda oturan Filistinli iş insanı Abdulkadir Anas (30) olay yerinde hayatını kaybederken, Filistin uyruklu F.M. ve Anas’ın koruması E.K. yaralandı.

Filistinli iş insanına silahlı saldırıyı gerçekleştiren şüpheli olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri ise yaralı F.M. ve E.K.’yi ambulansa alarak müdahalede bulundu.

İlk müdahalenin ardından yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Hastaneye kaldırılan F.M.’nin durumunun ağır olduğu öğrenilirken Abdulkadir Anas’ın koruması E.K’nin ise ayağından yaralandığı ve durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Onlarca kurşunun sıkıldığı saldırıda olay yeri inceleme ekipleri, çevrede ve otomobilde uzun süre incelemelerde bulunmuştu. Yapılan incelemelerde, olay yerinde susturucu takılmış bir tabanca ile çok sayıda boş kovan buldu. İncelemelerin ardından Anas’ın cansız bedeni Adli Tıp Kurumu Morgu’na kaldırıldı.

YURT DIŞINA KAÇTILAR

Öte yandan Filistinli iş insanına yapılan soruşturmada olayda 6 kişinin fail olduğu belirlenirken, faillerden 3'ünün olaydan 2.5 saat sonra Kırklareli'nden yurt dışına kaçtığı öğrenildi.

Emniyet kaynakları çalışmalar kapsamında, G.S., T.S., S.A., S.A.S.O., L.E.E. ve H.B. isimli altı şahsın olayın faili olduğunu belirlediklerini ifade etti.

Euronews'in aktardığına göre faillerin, alacak verecek meselesinden kaynaklı olayı gerçekleştirdikleri ve iki taraf arasında geçmişten gelen bir husumet olduğu aileleri ile yapılan görüşmeler neticesinde belirlendi.

Silah ile ateş açan ve olay yerinden 3 farklı araç değiştirerek kaçtığı tespit edilen şüphelilerden, G.S., T.S. ve S.A. isimli şahısların olaydan sonra 19 Ağustos 2024 saat 00.48’de (olaydan yaklaşık 2,5 saat sonra) Kırklareli ilinden yurt dışına kaçtıkları belirlendi.

Devam eden çalışmalarda şüpheli şahısların kaçmasına yardım eden L.E.E., I.A., A.F.M.M. ve P.Y. isimli 4 şahsın yakalandığı ortaya çıktı.

ROMANYA'DA YAKALANDILAR

İstanbul Emniyet Müdürlüğünden olay ilişkin yeni bir açıklama yapıldı. Açıklamada, "18 Ağustos Pazar günü saat 22.20 sıralarında İstanbul Kâğıthane’de silahlı kavga olduğunun belirlenmesi üzerine ivedi bir şekilde olay yerine intikal edilmiş, İstanbul Emniyet Müdürlüğünce geniş kapsamlı çalışma başlatılmıştır. Olay yerinde yapılan incelemelerde kimlik bilgileri belirlenen A.A.E.Q., F.M. ve E.K. isimli şahısların silah ile açılan ateş sonucu yaralandığı anlaşılmış, sağlık görevlileri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından A.A.E.Q., isimli şahsın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenmiş, hastaneye kaldırılan F.M.’nın hayati tehlikesi bulunurken, E.K.’nın tedavisi ise bilinci açık bir şekilde devam etmektedir. Çalışmalar kapsamında, G.S., T.S., S.A., S.A.S.O., L.E.E. ve H.B. isimli şahısların olayın failleri olduğu, alacak verecek nedeniyle olayı gerçekleştirdikleri aileleri ile yapılan görüşmeler neticesinde belirlenmiştir” ifadelerine yer verildi.

GÖZALTINA ALINDILAR

Açıklamanın devamında, “Mağdur şahıslara silah ile ateş açan ve olay yerinden 3 farklı araç değiştirerek kaçtığı tespit edilen şüphelilerden, G.S., T.S. ve S.A. isimli şahısların olaydan sonra 19 Ağustos 2024 saat 00.48’de (Olaydan yaklaşık 2,5 saat sonra) Kırklareli ilinden yurt dışına çıktıları belirlenmişti, devam eden çalışmalarda, 20.08.2024 tarihinde İnterpol ile yazışmalar ve ısrarlı takipler sonucunda, ülkemizden çıkış yaptıkları G.S., T.S ve S.A. isimli şüpheli şahıslar, ülkemize getirilmek üzere Romanya’da yakalanarak gözaltına alınmıştır. Konu ile ilgili geniş çaplı soruşturma devam etmektedir. Her suç ve suçlunun yurtiçinde ve yurtdışında takipçisi olmaya devam edeceğiz” denildi.