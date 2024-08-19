Kağıthane'de Filistinli iş insanına silahlı saldırıda yeni detaylar

İstanbul Kağıthane’de aralarında Filistinli iş insanı Abdulkadir Anas’ın yaşamını yitirdiği silahlı saldırıya ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı.

Olaya ilişkin güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı. Görüntüye saldırganın peş peşe ateş ettiği anlar ve korku ile çığlık atan şahıslar yansıdı.



Saldırı, dün (18 Ağustos Pazar) saat 22.30 sıralarında Kağıthane Hamidiye Mahallesi Dilaver Sokak’ta meydana geldi.

İddiaya göre, kimliği belirlenemeyen bir kişi, içerisinde Filistinli iş insanı Abdulkadir Anas, arkadaşı F.M. ve koruması E.K.’nin bulunduğu park halindeki 34 FDN 313 plakalı otomobile susturucu takılmış silahla saldırıda bulundu.

Saldırıda şoför koltuğunda oturan Filistinli iş insanı Abdulkadir Anas (30) olay yerinde hayatını kaybederken, Filistin uyruklu F.M. ve Anas’ın koruması E.K. yaralandı.

Filistinli iş insanına silahlı saldırıyı gerçekleştiren şüpheli olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri ise yaralı F.M. ve E.K.’yi ambulansa alarak müdahalede bulundu.

İlk müdahalenin ardından yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Hastaneye kaldırılan F.M.’nin durumunun ağır olduğu öğrenilirken Abdulkadir Anas’ın koruması E.K’nin ise ayağından yaralandığı ve durumunun iyi olduğu öğrenildi. Onlarca kurşunun sıkıldığı saldırıda olay yeri inceleme ekipleri, çevrede ve otomobilde uzun süre incelemelerde bulunmuştu. Yapılan incelemelerde, olay yerinde susturucu takılmış bir tabanca ile çok sayıda boş kovan buldu. İncelemelerin ardından Anas’ın cansız bedeni Adli Tıp Kurumu Morgu’na kaldırıldı.

YAŞANANLAR GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Silahlı saldırının yaşandığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde saldırganın peş peşe ateş ettiği görülürken, korku ile çığlık atan şahıslar da kameraya yansıdı.

"PASAPORTUMUZ İSRAİL PASAPORTU"

Silahlı saldırıda hayatını kaybeden Abdulkadir Anas'ın babası olaya ilişkin açıklamalarda bulundu.

Baba Anas “Bu kesinlikle siyasi bir olay değil, biz siyasetten çok uzak bir aileyiz” dedi.

Anas, şunları söyledi:

“Polisler çok ciddi bir şekilde çalıştılar, bizimle ilgilendiler. Onlara çok teşekkür ederim. Bu kesinlikle siyasi bir olay değil, biz siyasetten çok uzak bir aileyiz. Biz Filistinliyiz ama İsrail vatandaşıyız. Pasaportumuz da İsrail pasaportu, Türkiye'ye çok sık gelip gidiyoruz. Saldırının sebebini henüz bilmiyoruz. Polisin araştırmaları devam ediyor. Saldırganların bir an önce yakalanıp tutuklanmasını istiyoruz. Ölen oğlum her zaman Türkiye'ye gidip gelirdi, dün de Türkiye'ye küçük kızı ile gelmişti. Ben de onları ziyarete gelmiştim. Oğlum Türkiye'yi çok severdi. Biz hiç tehdit almadık, başımıza ilk kez böyle bir olay geliyor.”

YURT DIŞINA KAÇTILAR

Öte yandan Filistinli iş insanına yapılan soruşturmada olayda 6 kişinin fail olduğu belirlenirken, faillerden 3'ünün olaydan 2.5 saat sonra Kırklareli'nden yurt dışına kaçtığı öğrenildi.

Emniyet kaynakları çalışmalar kapsamında, G.S., T.S., S.A., S.A.S.O., L.E.E. ve H.B. isimli altı şahsın olayın faili olduğunu belirlediklerini ifade etti.

Euronews'in aktardığına göre faillerin, alacak verecek meselesinden kaynaklı olayı gerçekleştirdikleri ve iki taraf arasında geçmişten gelen bir husumet olduğu aileleri ile yapılan görüşmeler neticesinde belirlendi.

Silah ile ateş açan ve olay yerinden 3 farklı araç değiştirerek kaçtığı tespit edilen şüphelilerden, G.S., T.S. ve S.A. isimli şahısların olaydan sonra 19 Ağustos 2024 saat 00.48’de (olaydan yaklaşık 2,5 saat sonra) Kırklareli ilinden yurt dışına kaçtıkları belirlendi.

Devam eden çalışmalarda şüpheli şahısların kaçmasına yardım eden L.E.E., I.A., A.F.M.M. ve P.Y. isimli 4 şahsın yakalandığı ortaya çıktı.