Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Kağıthane'de Filistinli iş insanına susturuculu silahla suikast: 1 ölü, 2 yaralı

Kağıthane'de park halindeki bir araca düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Güncel
  • 19.08.2024 02:17
  • Giriş: 19.08.2024 02:17
  • Güncelleme: 19.08.2024 02:21
Kaynak: AA-İHA
Kağıthane'de Filistinli iş insanına susturuculu silahla suikast: 1 ölü, 2 yaralı
FOTOĞRAF: İHA

Kağıthane Hamidiye Mahallesi’nde Filistinli olduğu öğrenilen iş insanına kişi veya kişiler tarafından susturuculu silahla silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda araçta bulunan bir Filistinli susturuculu silahla vurularak hayatını kaybederken, kurşunların hedefi olan 1 Filisinli ve koruması ise yaralandı. Hastaneye kaldırılan iş insanının durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Saldırı sonrası şüpheli veya şüphelilerin olay yerinden kaçtığı öğrenildi.
Saldırı nedeniyle polis ekipleri sokakta güvenlik önlemi aldı.
Polis ekiplerinin olay yerindeki çalışmaları sürüyor.

İstanbul Valiliği ise olayla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, "Olay yerinde yapılan incelemede saldırıda kullanıldığı düşünülen susturucu takılmış 1 tabanca ile çok sayıda boş kovan bulunmuştur. Saldırıda yaralanan 2 kişinin tedavisi kaldırıldıkları hastanede devam etmektedir" ifadelerine yer verildi.

Olayın failinin yakalanmasına yönelik geniş çaplı soruşturma başlatıldığı bildirildi.

BirGün'e Abone Ol