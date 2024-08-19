Kağıthane'de Filistinli iş insanına susturuculu silahla suikast: 1 ölü, 2 yaralı

Kağıthane Hamidiye Mahallesi’nde Filistinli olduğu öğrenilen iş insanına kişi veya kişiler tarafından susturuculu silahla silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda araçta bulunan bir Filistinli susturuculu silahla vurularak hayatını kaybederken, kurşunların hedefi olan 1 Filisinli ve koruması ise yaralandı. Hastaneye kaldırılan iş insanının durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Saldırı sonrası şüpheli veya şüphelilerin olay yerinden kaçtığı öğrenildi.

Saldırı nedeniyle polis ekipleri sokakta güvenlik önlemi aldı.

Polis ekiplerinin olay yerindeki çalışmaları sürüyor.

İstanbul Valiliği ise olayla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, "Olay yerinde yapılan incelemede saldırıda kullanıldığı düşünülen susturucu takılmış 1 tabanca ile çok sayıda boş kovan bulunmuştur. Saldırıda yaralanan 2 kişinin tedavisi kaldırıldıkları hastanede devam etmektedir" ifadelerine yer verildi.

Olayın failinin yakalanmasına yönelik geniş çaplı soruşturma başlatıldığı bildirildi.