Kağıthane'de gecekonduda yangın: 1 kişi öldü

İstanbul'da bir gecekonduda henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangında Furkan Zorlu simli kişi öldü.

Kağıthane'de bulunan bir gecekonduda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Alevler içerisinde kalan gecekondudaki yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Ekiplerin evde yaptığı incelemede bir kişinin cansız bedenine rastlandı.

Ölen kişinin Furkan Zorlu olduğu tespit edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.