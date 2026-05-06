Kağıthane'de kadın cinayeti girişimi: Fail erkek, müdahale eden kayınvalidesi tarafından öldürüldü

İstanbul Kağıthane’de dün saat 15.30 sıralarında bir kadın cinayeti girişimi yaşandı. Edinilen bilgiye göre, hakkında uzaklaştırma kararı bulunan Rüzgar Eser (33), boşanma aşamasında olduğu Nurşin E.’nin (28) Çeliktepe Mahallesi’ndeki evine gitti.

UZAKLAŞTIRMA KARARINI İHLAL ETTİ

Uzaklaştırma kararına rağmen eve giden Rüzgar Eser, yanında getirdiği ruhsatsız ateşli silahla Nurşin E.’ye saldırdı. Nurşin E. vücuduna isabet eden mermilerle ağır yaralanırken, saldırgan evde bulunan baldızı Betül E. ve kayınvalidesi Delal A.’yı da darbetmeye başladı.

Nurşin E.’yi ağır yaraladıktan sonra evdeki diğer kadınlara yönelik şiddetini sürdüren saldırgana, anne Delal A. mutfaktan aldığı bıçakla müdahale etti. Yaşanan arbede sırasında göğsünden yaralanan Rüzgar Eser olay yerinde hayatını kaybetti.

NURŞİN E.'NİN HAYATİ TEHLİKESİ SÜRÜYOR

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralı Nurşin E.’yi Seyrantepe Hamidiye Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırdı. Darbedilen Delal A. ve Betül E. ise tedavi altına alındı. Nurşin E.'nin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Nurşin E. ve Rüzgar Eser’in 4 yaşında bir kız çocuklarının olduğu da öğrenilen bilgiler arasında yer aldı.

Polis ekiplerinin evde yaptığı incelemede saldırganın kullandığı ruhsatsız tabanca bulundu.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.