Kağıthane'de kadın cinayeti girişimi: Faili durduran kayınvalide adli kontrolle serbest

İstanbul Kağıthane’de dün uzaklaştırma kararını ihlal eden Rüzgar Eser, boşanma aşamasında olduğu Nurşin E.’nin yaşadığı eve giderek ateşli silahla saldırı gerçekleştirdi. Nurşin E.’yi ağır yaralayan ve evdeki diğer kadınları darbeden faile, mutfaktan aldığı bıçakla müdahale eden anne Delal A. gözaltına alınmıştı.

"MÜDAHALE ETMESEM HEPİMİZİ ÖLDÜRECEKTİ"

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Delal A., ifadesinde katliam girişimini şu sözlerle anlattı:

"Kapıyı çalıp konuşmak istediğini söyledi, inandık ve açtık. 10 dakika sonra tartışma çıktı, bir anda silahını çekip ateş etmeye başladı. Ona engel olmak için mutfağa koşup bıçak aldım. Kızıma tekrar ateş etmeye çalışınca aramızda boğuşma oldu, bıçağı rastgele salladım. Eğer ben müdahale etmesem hepimizi öldürecekti."

ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST

Mahkemeye çıkarılan Delal A., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Failin silahından çıkan kurşunlarla ağır yaralanan Nurşin E.’nin hastanedeki hayati tehlikesi ise ciddiyetini koruyor.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.