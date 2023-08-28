Kağıthane'de kaldırımı aşan kamyonet bina boşluğuna düştü
Kaynak: DHA
Kağıthane'de şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyonet, kaldırımı aşarak bina boşluğuna düştü.
Kaza, 09:00 sıralarında Yahya Kemal Mahallesi'nde meydana geldi. Şoförünün kontrolünden çıkan kamyonet önce park halindeki motosiklete çarptı, ardından da kaldırımı aşıp bina boşluğuna düştü.
Kazada kamyonet şoförü hafif yaralandı.
İhbar üzerine gelen polis ve itfaiye ekipleri çevrede önlem alırken kamyonet ve motosiklet vinç yardımıyla kaldırıldı.