Kağıthane'de kontrolden çıkan midibüs refüje çıktı
Kaynak: AA
İSTANBUL (AA) - Kağıthane'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkan midibüs refüje çıktı.
Hasdal Kemerburgaz Yolu İstanbul Havalimanı istikametinde seyreden 34 LCK 093 plakalı midibüsün sürücüsü, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybetti.
Kontrolden çıkan midibüs, yol ortasındaki bariyere çarptıktan sonra refüje çıktı.
Kaza nedeniyle yolun bir şeridi trafiğe kapandı, bölgede trafik yoğunluğu oluştu.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Sürücü, kendi imkanıyla araçtan çıkarken midibüste hasar oluştu.
Kaza nedeniyle yolda oluşan trafik yoğunluğu aracın kaldırılmasıyla normale döndü.