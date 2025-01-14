Kağıthane'de kontrolden çıkarak park halindeki 2 araca çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı
Kağıthane'de kasisten geçerken kontrolden çıkıp park halindeki 2 araca çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.
Yahya Kemal Mahallesi'nde dün 15.00 sıralarında B.K'nin kullandığı otomobil, kasisten geçtiği sırada kontrolden çıktı.
Park halindeki 2 araca çarparak, ters dönen otomobilin sürücüsü araçta sıkıştı.
İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Polis caddeyi trafiğe kapatıp güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri sürücüyü araçtan çıkardı.
Sürücü B.K, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza yapan araç çekildikten sonra yol tekrar trafiğe açıldı.
Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Kamera kaydında, kontrolden çıkan otomobilin, park halindeki iki araca çarptığı, ardından ters döndüğü görülüyor.