Kağıthane'de motosiklet çalan zanlı yakalandı

Kağıthane'de park halindeki motosikleti çaldığı gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli adliyeye sevk edildi.

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlığı Büro Amirliği ekipleri, Çağlayan Mahallesi'nde E.Ö'ye ait park halindeki motosikletin çalınması üzerine çalışma başlattı.

Çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis ekipleri, kimliğini tespit ettiği şüpheli Ö.F.Y'yi (22) gözaltına aldı.

Hakkında 7 suç kaydı olduğu belirlenen şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde, başka bir motosikletle gelen iki şüpheliden birinin park halindeki motosikleti çalıp uzaklaşması yer alıyor.