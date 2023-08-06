Kağıthane'de motosiklet hırsızlığı kamerada

KAĞITHANE'de sabah saatlerinde sokağa gelen iki şüpheli, park halindeki motosikletin direksiyon kilidini kırdı. Şüpheliler, motosikleti sokak başında bekleyen arkadaşlarına verdi. O da motosiklete binerek hızla olay yerinden uzaklaştı. Motosikletin çalınma anı ise güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Motosiklet sahibi Mert Farsakoğlu, "Bizim dışımızda beş farklı motorun aynı gecenin sabahında çalındığını görüyoruz. Biz kamerada fark ediyoruz ama karakola gittiğimizde bugün gelen beşinci kişisiniz dediler. Acilen motorumuzun bulunmasını ve suçluların cezalandırılmasını istiyoruz. " şeklinde konuştu.

Olay, Gültepe Mahallesi'nde Salı günü meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde sokağa gelen iki şüpheli, park halindeki motosikletin yanına yanaştı. Motosikletin kilidini kıran şüpheliler, motosikleti sokağın başındaki arkadaşlarına verdi. Sokağın başında bekleyen şüpheli de, motosiklete binerek olay yerinden hızla uzaklaştı.

HIRSIZLIK ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Görüntülerde, sokağa gelen iki şüphelinin park halindeki motosikletin yanına doğru yürümeleri görülüyor. Motosikleti sokağın başındaki arkadaşlarına veren şüpheliler etrafı gözetlerken, bir kişi de motosiklete binerek olay yerinden uzaklaşıyor.

BEŞ FARKLI MOTOSİKLETİN AYNI GECENİN SABAHINDA ÇALINDIĞINI GÖRÜYORUZ"

Motosikleti çalınan Mert Farsakoğlu "Gece saat 01.00'de işten gelmiştim. Her zamanki gibi motosikletimi direksiyonu kilitli şekilde bıraktım. Yan taraftaki esnaf arkadaşımız da 24 saat açık. O sabah bir saatliğine evine gidiyor. Geri dönerken benim motosikletimi sokağın başında görüyor ama benim işe gittiğimi düşünüyor. Çünkü çok erken gidiyorum işe. Görüntülerde iki tane çocuk motosikletimi sokağın başına götürüyor. Daha sonra da başka biri olan hırsız, motosikleti benim evimin yan sokağından aşağı doğru indiriyor. Biz görüntüleri araştırdığımızda başka motorların da aynı yoldan indiğini görüyoruz. Olayı karakola verdik. Bizim dışımızda beş farklı motosikletin aynı gecenin sabahında çalındığını görüyoruz. Biz kamerada fark ediyoruz ama karakola gittiğimizde bugün gelen beşinci kişisiniz dediler. Görüntülerde de aynı kişilerin beş farklı motoru çaldığını görüyoruz. Suçluların bulunmasını istiyoruz. Kamera kayıtlarında da yüzleri açık ve net. Acilen motorumuzun bulunmasını ve suçluların cezalandırılmasını istiyoruz. " şeklinde konuştu.