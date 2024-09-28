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Kağıthane'de müstehcen hareketlerde bulunduğu öne sürülen şüpheli yakalandı

Kağıthane'de müstehcen hareketlerde bulunduğu iddia edilen şüpheli yakalandı.

Ajans Haberleri
  • 28.09.2024 23:45
  • Giriş: 28.09.2024 23:45
  • Güncelleme: 28.09.2024 23:45
Kaynak: AA
Kağıthane'de müstehcen hareketlerde bulunduğu öne sürülen şüpheli yakalandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sosyal medyada paylaşılan "Kağıthane'de bir bina içerisinde müstehcen hareketlerde bulundu" başlıklı görüntüler üzerine çalışma başlattı.

Çevredeki güvenlik kameralarının kayıtlarını inceleyen ekipler, kimlik bilgilerine ulaştığı şüpheli V.A'yı (26) Seyrantepe Mahallesi'nde gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından "hayasızca hareketler-müstehcenlik" suçlarından adli makamlara sevk edilen şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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