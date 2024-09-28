Kağıthane'de müstehcen hareketlerde bulunduğu öne sürülen şüpheli yakalandı
Kağıthane'de müstehcen hareketlerde bulunduğu iddia edilen şüpheli yakalandı.
Kaynak: AA
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sosyal medyada paylaşılan "Kağıthane'de bir bina içerisinde müstehcen hareketlerde bulundu" başlıklı görüntüler üzerine çalışma başlattı.
Çevredeki güvenlik kameralarının kayıtlarını inceleyen ekipler, kimlik bilgilerine ulaştığı şüpheli V.A'yı (26) Seyrantepe Mahallesi'nde gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından "hayasızca hareketler-müstehcenlik" suçlarından adli makamlara sevk edilen şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.