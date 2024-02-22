Kağıthane'de otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsü yaralandı

Kağıthane'de otomobilin çarptığı motosikletin sürüklendiği anlar, araç kamerasınca kaydedildi.

Çağlayan Şenol Sağman Altgeçidi'nde seyir halinde olan motosiklet, arkasından gelen bir otomobilin çarpması sonucu devrildi. Bir süre sürüklenen motosiklet, başka bir araca çarparak durabildi.

Motosiklet sürücüsünün hafif yaralandığı kaza anı, bu sırada yolda seyreden bir aracın kamerasınca kaydedildi.

Görüntüde, arkasından gelen otomobilin çarpması sonucu devrilen motosikletin sürücüsüyle birlikte bir süre sürüklendikten sonra önündeki araca vurarak durması yer aldı.