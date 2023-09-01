Kağıthane'de refüjü aşan araç ilçe emniyet müdürlüğü önünde ters döndü
Kağıthane'de bir otomobile çarptıktan sonra refüjü aşan araç, ilçe emniyet müdürlüğü önüne devrildi.
Kaynak: AA
Alınan bilgiye göre, İmrahor Caddesi'nde kırmızı ışık ihlali yaptığı öne sürülen 34 FTP 433 plakalı otomobil, kavşakta bekleyen 34 SG 4989 plakalı araca çarptı.
Daha sonra refüje çıkan otomobil, Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü önünde ters döndü.
Vatandaşların yardımıyla otomobilden çıkarılan 4 kişi kazayı yara almadan atlattı.
Kaza dolayısıyla emniyet binasının nizamiye kapısı bir süre araç giriş-çıkışına kapatıldı.
Yapılan çalışmaların ardından otomobil çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı.