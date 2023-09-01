Giriş / Abone Ol
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi

Kağıthane'de refüjü aşan araç ilçe emniyet müdürlüğü önünde ters döndü

Kağıthane'de bir otomobile çarptıktan sonra refüjü aşan araç, ilçe emniyet müdürlüğü önüne devrildi.

Ajans Haberleri
  • 01.09.2023 21:31
  • Giriş: 01.09.2023 21:31
  • Güncelleme: 01.09.2023 21:31
Kaynak: AA
Abone Olgoogle-news
Kağıthane'de refüjü aşan araç ilçe emniyet müdürlüğü önünde ters döndü

Alınan bilgiye göre, İmrahor Caddesi'nde kırmızı ışık ihlali yaptığı öne sürülen 34 FTP 433 plakalı otomobil, kavşakta bekleyen 34 SG 4989 plakalı araca çarptı.

Daha sonra refüje çıkan otomobil, Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü önünde ters döndü.

Vatandaşların yardımıyla otomobilden çıkarılan 4 kişi kazayı yara almadan atlattı.

Kaza dolayısıyla emniyet binasının nizamiye kapısı bir süre araç giriş-çıkışına kapatıldı.

Yapılan çalışmaların ardından otomobil çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı.

BirGün'e Abone Ol