Kağıthane'de sokakta bağırdığı iddia edilen kadın, saldırıya uğradı

İstanbul'da alkollü olduğu iddia edilen bir kadın, kimliği belirsiz bir kişi tarafından saldırya uğrayarakj darp edildi.

Olay, dün saat 01.00 sıralarında Kağıthane'nin Hamidiye Mahallesi'nde meydana geldi.

Gece saatlerinde alkollü olduğu öne sürülen bir kadın, henüz bilinmeyen nedenle sokakta bağırmaya başladı.

Bir süre araçlara vurduğu iddia edilen kadın, yanındaki arkadaşı tarafından sakinleştirilmeye çalışıldı.

Bağırmaya devam eden kadın, koşarak gelen kimliği belirsiz bir erkek tarafından saldırıya uğradı. Kadının kafasına vuran şüpheliyi arkadaşı sarılarak uzaklaştırmaya çalıştı.

Taraflar arasındaki kavga bir süre devam etti. Saldırı anı cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olayla ilgili tarafların birbirlerinden şikayetçi olmadığı öğrenildi