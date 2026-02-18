Kağıthane'de şüpheli kadın ölümü: Geçirdiği kazanın ardından taburcu edildi, evinde ölü bulundu

Kağıthane’de yolun karşısına geçeceği sırada Yasin A. (29) idaresindeki motosikletin çarptığı Tülay Bakaç (47) yaralandı.

Bilinci açık olan ve hayati tehlikesi bulunmayan kadın ambulansla hastaneye kaldırıldı. Acil servisde kontrolleri yapılan ve kırığı olmadığı tespit edilen kadın, yaklaşık 2 saat sonra taburcu edildi.

Evine gelen kadın bir süre sonra uykuya daldı; sabah saatlerinde ise kızı tarafından evin salonunda ölü bulundu.

Savcılık şüpheli bulduğu ölümle ilgili soruşturma başlatırken, gözaltına alınan motosiklet sürücüsü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay, 14 Şubat Cumartesi günü saat 21.35 sıralarında Nurtepe Mahallesi’nde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, metrodan çıktıktan sonra kaldırımdan evinde doğru yürümeye başlayan Tülay Bakaç, bir süre sonra yolun karşısına geçmek istedi.

Bu sırada 34 NFJ 304 plakalı motosikletle caddede seyreden Yasin A., Bakaç’a çarptı. Kaza sırasında yere savrulan kadın ve motosiklet sürücüsü Yasin A. yaralandı.

İhbar üzeri olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri kadına ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı.

Tülay Bakaç ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Acil serviste müşahade altına alındıktan sonra, gerekli kontrolleri yapılan kadına serum verildi.

Kazadan 2 saat sonra kırığı olmadığı gerekçesiyle taburcu edilen Tülay Bakaç, ailesiyle evine geldi.

Sabah saatlerinde kızı Aysun Bakaç, salonda annesinin yüzüstü ve hareketsiz şekilde yerde yatttığını gördü.

Annesinin nefes almadığını fark eden Aysun Bakaç, sağlık ekiplerine ihbarda bulundu.

Eve gelen sağlık ekipleri Tülay Bakaç’ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Bunun üzerine polis ekipleri ve Cumhuriyet Savcısı olay yerinde inceleme yaptı. Çalışmaların ardından Tülay Bakaç’ın cansız bedeni, cenaze aracıyla Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

SAVCILIK SORUŞTURMA BAŞLATTI

İfadesine başvurulan Aysun Bakaç'ın, annesinin kaza günü saat 21.40 sıralarında motor kazası geçirdiğini ve hastaneye kaldırıldığını, saat 23.30 sıralarında herhangi bir kırık veya çıkık olmadığı için taburcu edildiğini, ertesi gün saat 01.00 sıralarında evin salonda uyumak için yattığını söylediği öğrenildi.

Bakaç ifadesinin devamında saat 10.00 sıralarında kahvaltı yapmak için salona girdiği sırada annesinin yerde yüzüstü yattığını gördüğünü, nefes almadığı için sağlık ekiplerini aradığını, ayrıca annesinin şeker ve diyabet hastası olduğunu belirtti.

Savcılık şüpheli bulduğu ölümle ilgili soruşturma başlattı.

MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ SERBEST BIRAKILDI

Diğer yandan motosiklet sürücüsü Yasin A., polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Alkolsüz olduğu belirlenen Yasin A.’nın emniyette ifadesi alınarak hakkında 'Taksirle öldürme' suçundan adli işlem başlatıldı.

Adliyeye sevk edilen Yasin A. çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Hayatını kaybeden kadının kesin ölüm nedeni ise otopsi sonrasında belli olacak.