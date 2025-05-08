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Kağıthane'de tamirhanede yangın: 1 ölü, 1 yaralı

İstanbul'un Kağıthane ilçesinde Seyrantepe Mahallesi Yılmaz Sokak'ta bulunan 4 katlı binanın giriş katındaki motosiklet tamirhanesinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yangında 1 kişi öldü; 1 kişi yaralandı.

Güncel
  • 08.05.2025 15:56
  • Giriş: 08.05.2025 15:56
  • Güncelleme: 08.05.2025 16:27
Kaynak: DHA
Kağıthane'de tamirhanede yangın: 1 ölü, 1 yaralı
Fotoğraf: AA-DHA

İstanbul'un Kağıthane ilçesinde Seyrantepe Mahallesi Yılmaz Sokak'ta bulunan iş yerinde çıkan yangında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Seyrantepe Mahallesi, Yılmaz Sokak'ta 4 katlı binanın giriş katındaki motosiklet tamirhanesinde yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Polis sokağa girişleri kapatırken, itfaiye ekipleri yangını söndürdü.

Yangında 1 kişinin hayatını kaybettiği, 1 kişinin de yaralandığı belirtildi.

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