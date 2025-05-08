Kağıthane'de tamirhanede yangın: 1 ölü, 1 yaralı
İstanbul'un Kağıthane ilçesinde Seyrantepe Mahallesi Yılmaz Sokak'ta bulunan 4 katlı binanın giriş katındaki motosiklet tamirhanesinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yangında 1 kişi öldü; 1 kişi yaralandı.
Kaynak: DHA
İstanbul'un Kağıthane ilçesinde Seyrantepe Mahallesi Yılmaz Sokak'ta bulunan iş yerinde çıkan yangında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Seyrantepe Mahallesi, Yılmaz Sokak'ta 4 katlı binanın giriş katındaki motosiklet tamirhanesinde yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Polis sokağa girişleri kapatırken, itfaiye ekipleri yangını söndürdü.
Yangında 1 kişinin hayatını kaybettiği, 1 kişinin de yaralandığı belirtildi.