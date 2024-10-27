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Kağıthane'de trafik kazasında 2 kişi öldü

Ajans Haberleri
  • 27.10.2024 09:27
  • Giriş: 27.10.2024 09:27
  • Güncelleme: 27.10.2024 09:27
Kaynak: AA
Kağıthane'de trafik kazasında 2 kişi öldü

TEM Otoyolu Kağıthane mevkisinde seyreden motosikletin devrilmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.

TEM Otoyolu Kağıthane mevkisi Ankara istikametinde seyreden 34 KKK 483 plakalı motosiklet, bilinmeyen nedenle devrildi.

Kazada motosiklette bulunan 2 kişi otoyola savruldu.

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, savrulan 2 kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

Otoyolda trafik bir süre kontrollü sağlanırken, olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından 2 kişinin cesedi, Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

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