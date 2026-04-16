Kağıthane'de zincirleme trafik kazası: 6 araç hasar gördü

İstanbul Kağıthane'de oluşan trafik yoğunluğu sırasında sürücüsünün ani fren yaptığı otomobil, 6 aracın karıştığı zincirleme kazaya neden oldu.

Kaza, saat 12.00 sıralarında Hasdal-Okmeydanı Bağlantı Yolu üzerinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, trafik nedeniyle öndeki otomobilin ani fren yapması üzerine arkadan gelen araçlar duramayarak birbirine çarptı.

6 otomobilin karıştığı zincirleme kazada ölen ya da yaralanan olmazken, trafik durma noktasına geldi.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Trafik ekipleri, ulaşımı bir süre tek şeritten kontrollü olarak sağladı.

Kazaya karışan araçların yoldan kaldırılmasıyla trafik normale döndü.

Öndeki araç sürücüsü Bekir Varış, “Önde trafik oluştu, ben durdum. Arkadaki araç da durdu ancak arkasından gelenler peş peşe çarptı. Zincirleme kazada 6 araç birbirine girdi. Bazı kişilerde hafif sıyrıklar vardı ancak hastaneye gitmeyi gerektirecek bir durum yoktu. Kaza nedeniyle trafik bir süre kapandı" dedi.